Drogenschmuggel-Prozess in Feldkirch als Farce

Keine Beweise für Schmuggelvorsatz

Die Verteidigung führte übereinstimmend aus, dass die nunmehrige Anklage der Staatsanwaltschaft Feldkirch gegen das völkerrechtlich verankerte Doppelbestrafungsverbot verstoße. Wörtlich wurde festgehalten: „Gravierender Punkt ist das Doppelbelastungsabkommen. Alle drei Angeklagten sind in der Schweiz rechtskräftig verurteilt. Deshalb können sie in Österreich nicht mehr dafür verfolgt werden.“ Zudem sei den drei Angeklagten im Schweizer Verfahren geglaubt worden, dass keine Absicht bestanden habe, das Suchtgift nach Österreich zu bringen – diesbezügliche Ermittlungen wurden mangels Tatverdachts eingestellt.