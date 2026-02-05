Vorteilswelt
Langlauf-Hoffnung

Angeschlagene Teresa Stadlober zurück in der Loipe

Olympia
05.02.2026 16:15
Teresa Stadlober
Teresa Stadlober(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die wegen einer leichten Verkühlung verspätet angereiste Langlauf-Medaillen-Hoffnung Teresa Stadlober ist zwei Tage vor ihrem Olympia-Auftakt auf die Loipe zurückgekehrt!

„Ich hoffe, dass jetzt alles gut ist“, sagte Vater Alois Stadlober am Donnerstag in Predazzo. Bezüglich der Leistungsfähigkeit der Salzburgerin für den Skiathlon über 20 km am Samstag gab sich der Sportliche Leiter Langlauf positiv. „Bis vor einer Woche hat sie noch super trainiert und Topwerte gehabt.“

„Vielleicht war es auch besser so!“
Stadlober, Gesamtzweite bei der Tour de Ski, akklimatisiert sich mit Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag mit der Strecke in Tesero.

„Die Vorbereitung war nicht so, wie sie sein sollte. Es war lästig und ärgerlich, weil es mehrere Tage gedauert hat“, betonte Alois Stadlober, für den die Trainingspause der Skiathlon-Bronzenen von Peking 2022 aber auch etwas Positives haben könnte. „Vielleicht war es auch besser so, man weiß nie, was der richtige Weg ist.“

