Angeschlagene Teresa Stadlober zurück in der Loipe

Die wegen einer leichten Verkühlung verspätet angereiste Langlauf-Medaillen-Hoffnung Teresa Stadlober ist zwei Tage vor ihrem Olympia-Auftakt auf die Loipe zurückgekehrt!
„Ich hoffe, dass jetzt alles gut ist“, sagte Vater Alois Stadlober am Donnerstag in Predazzo. Bezüglich der Leistungsfähigkeit der Salzburgerin für den Skiathlon über 20 km am Samstag gab sich der Sportliche Leiter Langlauf positiv. „Bis vor einer Woche hat sie noch super trainiert und Topwerte gehabt.“
„Vielleicht war es auch besser so!“
Stadlober, Gesamtzweite bei der Tour de Ski, akklimatisiert sich mit Trainingseinheiten am Donnerstag und Freitag mit der Strecke in Tesero.
„Die Vorbereitung war nicht so, wie sie sein sollte. Es war lästig und ärgerlich, weil es mehrere Tage gedauert hat“, betonte Alois Stadlober, für den die Trainingspause der Skiathlon-Bronzenen von Peking 2022 aber auch etwas Positives haben könnte. „Vielleicht war es auch besser so, man weiß nie, was der richtige Weg ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.