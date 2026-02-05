Angeschlagene Teresa Stadlober zurück in der Loipe

„Die Vorbereitung war nicht so, wie sie sein sollte. Es war lästig und ärgerlich, weil es mehrere Tage gedauert hat“, betonte Alois Stadlober, für den die Trainingspause der Skiathlon-Bronzenen von Peking 2022 aber auch etwas Positives haben könnte. „Vielleicht war es auch besser so, man weiß nie, was der richtige Weg ist.“