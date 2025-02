Krise im Bausektor trifft auch Schlotterer

Auch die Ausbaupläne des Unternehmens bleiben aufrecht. Schlotterer will am Firmenstandort in Adnet ein drittes Werk errichten. Die gewerbebehördliche Genehmigung und die baubehördliche Bewilligung liegen vor, für den positiven Naturschutzbescheid fehle derzeit noch ein Gutachten. Der Baubeginn für das Werk III ist für 2026 geplant, die Inbetriebnahme soll 2030 erfolgen. „Wir gehen mit Sicherheit davon aus, dass der Bedarf an Sonnenschutz wieder steigen wird. In Österreich und Deutschland wächst die Bevölkerung, alleine in Deutschland fehlen 600.000 Wohnungen“, erklärte Gubisch. „Um die Klimaziele der EU zu erreichen, wird auch der Gebäudebestand thermisch saniert werden müssen. Das wird den Bedarf für Sonnenschutz erhöhen.“