Warum Mineralstoffe & Vitamine wichtig sind

Wintermüdigkeit: Was Mineralstoffe und Vitamine damit zu tun haben können

Im Winter verändert sich der Alltag vieler Menschen: Bewegung findet oft weniger statt, die Ernährung wird schwerer, der Aufenthalt im Freien nimmt ab und Tageslicht fehlt. Das kann den Körper zusätzlich belasten – und der Bedarf an bestimmten Mineralstoffen und Vitaminen steigt. In der präventologischen Praxis von Vorbeugen Jetzt beobachtet Ing. Andreas Köppl, dass gerade in dieser Zeit Mängel häufiger sichtbar werden. Fehlen dem Körper diese wichtigen Bausteine, läuft vieles nicht mehr optimal: Die Abwehr kann geschwächt sein, Müdigkeit nimmt zu oder die Konzentration lässt nach. Ein Mangel an Vitamin D, der durch die geringe Sonneneinstrahlung im Winter begünstigt wird, kann sich zusätzlich auf das Energielevel und das allgemeine Wohlbefinden auswirken..