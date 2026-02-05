Warum Mineralstoffe & Vitamine wichtig sind

Kurze Tage, wenig Sonne, trockene Heizungsluft: Viele Menschen fühlen sich im Winter müder, antriebsloser oder schneller gereizt als sonst. Ein möglicher Grund, der häufig übersehen wird, ist ein Mangel an Mineralstoffen und Vitaminen. Präventologe Ing. Andreas Köppl beobachtet in seiner Praxis immer wieder, dass gerade in der kalten Jahreszeit Defizite häufiger auftreten – und Beschwerden wie Wintermüdigkeit verstärken können. Besonders relevant sind dabei neben Mineralstoffen auch Vitamin C und Vitamin D. Wer Klarheit möchte, kann seinen Nährstoff-Status gezielt überprüfen lassen.
Wintermüdigkeit: Was Mineralstoffe und Vitamine damit zu tun haben können
Im Winter verändert sich der Alltag vieler Menschen: Bewegung findet oft weniger statt, die Ernährung wird schwerer, der Aufenthalt im Freien nimmt ab und Tageslicht fehlt. Das kann den Körper zusätzlich belasten – und der Bedarf an bestimmten Mineralstoffen und Vitaminen steigt. In der präventologischen Praxis von Vorbeugen Jetzt beobachtet Ing. Andreas Köppl, dass gerade in dieser Zeit Mängel häufiger sichtbar werden. Fehlen dem Körper diese wichtigen Bausteine, läuft vieles nicht mehr optimal: Die Abwehr kann geschwächt sein, Müdigkeit nimmt zu oder die Konzentration lässt nach. Ein Mangel an Vitamin D, der durch die geringe Sonneneinstrahlung im Winter begünstigt wird, kann sich zusätzlich auf das Energielevel und das allgemeine Wohlbefinden auswirken..
Wenn der Körper auf Sparflamme läuft
Ein Nährstoffmangel zeigt sich nicht immer eindeutig. Viele Betroffene berichten, dass sie trotz ausreichend Schlaf nicht richtig in die Gänge kommen, am Nachmittag ein Leistungstief haben oder sich mental schwerfällig fühlen. Manche sind häufiger erkältet als sonst, andere kämpfen mit innerer Unruhe oder Muskelproblemen. Solche Beschwerden können unterschiedliche Ursachen haben – ein Blick auf den Mineralstoff- und Vitaminhaushalt kann jedoch helfen, einen möglichen Einflussfaktor zu erkennen oder auszuschließen.
Welche Mineralstoffe und Vitamine im Winter oft fehlen
Aus der Erfahrung von Vorbeugen Jetzt zeigen sich im Winter besonders häufig niedrige Werte bei Magnesium, Zink oder Eisen. Magnesium unterstützt Nerven und Muskulatur, Zink spielt eine wichtige Rolle für das Immunsystem, und ein Eisenmangel kann sich durch Müdigkeit und verminderte Belastbarkeit bemerkbar machen. Ergänzend dazu treten häufig Defizite bei Vitamin C, das für die normale Funktion des Immunsystems wichtig ist, sowie bei Vitamin D auf, das unter anderem für Knochen, Muskeln und das allgemeine Wohlbefinden eine Rolle spielt. Welche Werte tatsächlich relevant sind, ist individuell verschieden – daher ist eine gezielte Analyse sinnvoller als pauschales Supplementieren.
Was Sie selbst tun können
Eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung bildet die Grundlage für eine gute Versorgung mit Mineralstoffen und Vitaminen. Nüsse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte und grünes Gemüse liefern wichtige Mineralstoffe, Obst und frisches Gemüse tragen zur Vitamin-C-Versorgung bei. Vitamin D kann im Winter über die Ernährung allein oft nur begrenzt aufgenommen werden, weshalb eine individuelle Abklärung sinnvoll sein kann. Wer sich über Wochen hinweg schlapp fühlt oder häufig krank wird, sollte das Thema professionell abklären lassen – insbesondere dann, wenn Bewegung und Ernährung grundsätzlich stimmen und das Wintertief dennoch anhält.
Gut durch die kalte Jahreszeit kommen
Wintermüdigkeit ist häufig mehr als nur eine Reaktion auf graues Wetter. Mineralstoff- und Vitaminmängel können ein unterschätzter Faktor sein, der lange unbemerkt bleibt. Vorbeugen Jetzt setzt darauf, solche möglichen Defizite sichtbar zu machen, um individuelle Ansatzpunkte zu erkennen. Wer seinen Status kennt, kann gezielt gegensteuern und mit mehr Energie durch die kalte Jahreszeit gehen.
Weitere Informationen zur Vorgehensweise in der Praxis von Andreas Köppl gibt es auf www.vorbeugen-jetzt.at.