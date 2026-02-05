Olympia statt Schule: Embacher hofft auf Bestnoten

ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl bezeichnete Embacher zuletzt als „Strizzi“, der Neuling bei den ÖSV-Adlern hat dafür eine gute Erklärung. „Weil ich doch noch ein bissl einen jugendlichen Leichtsinn in mir habe“, sagte der Vierschanzentournee-Dritte. Er hoffe, dass er diesen auch nie verlieren werde. „Ab und zu kann man auch mal ein paar Blödheiten machen, es muss nicht immer ernst sein.“ Der Spitzname „Bambi“, den er von seinen Kollegen umgehängt bekam, stört ihn überhaupt nicht. „Ich muss mich nur auskennen, wie mich wer nennt. Weil sonst stehe ich da und antworte einfach nicht“, sagte er und grinste.