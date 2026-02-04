„Schuss auf Sicht“ falls Bedrohung durch Wolf

Jagdkarte und Jagderlaubnis genügt

Neu ist außerdem, dass – unter klar definierten Voraussetzungen – auch Tierbesitzer sowie Almpersonal Wölfe entnehmen können, sofern sie über eine gültige Tiroler Jagdkarte und entsprechender Jagderlaubnis verfügen. „Das passiert in enger Abstimmung mit dem Jägerverband. Ziel ist ein gemeinsames Vorgehen von Jägerschaft und Landwirtschaft, wir wollen keine Alleingänge und keine Unsicherheit in den Revieren“, stellte VP-Jagdsprecher Michael Jäger fest.

Landwirtschaftskammer: „Ernst der Lage erkannt“

LK-Josef Hechenberger reagierte ebenfalls zufrieden: „Die Novelle wird das Tiroler Wolfsmanagement schneller und damit effizienter machen. Für die Bäuerinnen und Bauern ist das ein wichtiger Schritt, der von uns als Interessenvertretung auch gefordert wurde. Dass hier alle Beteiligten den Ernst der Lage erkannt haben und diese entscheidende Weichenstellung gemeinsam mit uns vorangetrieben haben, ist ein wichtiger Schritt für die künftige Entwicklung der Tiroler Almwirtschaft.“