Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öl- und Gasgeschäfte

Russlands Einnahmen auf niedrigstem Stand seit ‘20

Wirtschaft
04.02.2026 16:44
Dieses Archivbild aus dem Jahr 2023 zeigt einen russischen Öltanker im Hafen von Karatschi in ...
Dieses Archivbild aus dem Jahr 2023 zeigt einen russischen Öltanker im Hafen von Karatschi in Pakistan.(Bild: APA/AFP/RIZWAN TABASSUM )
Porträt von krone.at
Von krone.at

Laut aktuellen Daten des russischen Finanzministeriums befinden sich die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft auf dem niedrigsten Niveau seit 2020. Sie fielen auf 393,3 Milliarden Rubel (rund 4,3 Mrd. Euro). Der Druck auf den Handel der Russen könnte nun nochmals steigen.

0 Kommentare

US-Präsident Donald Trump fordert nämlich von Indien im Gegenzug für ein Handelsabkommen, künftig auf den Kauf russischen Öls zu verzichten. Indien ist nach China der zweitwichtigste Abnehmer.

Schattenflotte spielt wichtige Rolle
Ein Großteil des russischen Öls wird von einer Schattenflotte transportiert. Diese versucht, westliche Kontrollen und Sanktionen zu umgehen. Einige europäische Länder fordern ein härteres Vorgehen gegen die Schattenflotte, um die russischen Einnahmen aus den Ölverkäufen zu senken, mit denen der Krieg gegen die Ukraine finanziert wird.

Lesen Sie auch:
Europa kauft immer mehr Gas aus den USA.
Abhängigkeit bleibt
Statt Gasausstieg ersetzt Europa Putin durch Trump
29.01.2026
Aus für russisches Gas
Nach Ungarn will auch Slowakei gegen EU klagen
27.01.2026
Putin wirkt gefasst
Russland: Milliardeneinbruch bei Öl und Gas
24.11.2025

Der stellvertretende russische Regierungschef Alexander Nowak sagte zuletzt, man werde die Entwicklung beobachten. Insgesamt bestehe eine gute Nachfrage nach russischer Energie. Die weltweite Nachfrage nach Öl werde im März oder April nach und nach steigen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Der Schaffner, der am Montagabend von einem Passagier lebensgefährlich verletzt worden ist, ist ...
„Völlig sinnlos“
Schaffner nach Attacke durch Passagier gestorben
Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
184.605 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
175.166 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
133.684 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Mehr Wirtschaft
Öl- und Gasgeschäfte
Russlands Einnahmen auf niedrigstem Stand seit ‘20
Verhandlung ausgesetzt
KV-Gespräche: In Gastronomie fliegen die Fetzen
Plus von 2,6 Prozent
Kollektivvertrag für Caritas-Beschäftigte steht
1,7 Prozent
Auch Inflation in Eurozone auf neuem Tiefstand
Weitere Produkte
Toxin in Babynahrung: Nestlé weitet Rückruf aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf