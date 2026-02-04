Russlands Einnahmen auf niedrigstem Stand seit ‘20

US-Präsident Donald Trump fordert nämlich von Indien im Gegenzug für ein Handelsabkommen, künftig auf den Kauf russischen Öls zu verzichten. Indien ist nach China der zweitwichtigste Abnehmer.

Schattenflotte spielt wichtige Rolle

Ein Großteil des russischen Öls wird von einer Schattenflotte transportiert. Diese versucht, westliche Kontrollen und Sanktionen zu umgehen. Einige europäische Länder fordern ein härteres Vorgehen gegen die Schattenflotte, um die russischen Einnahmen aus den Ölverkäufen zu senken, mit denen der Krieg gegen die Ukraine finanziert wird.