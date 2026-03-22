Folge von Sonntag

Bereit für die Turnmatte? Es zahlt sich aus!

Philipp bewegt
22.03.2026 10:00
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Philipp zeigt am Sonntag die besten Übungen der Woche, die die Muskeln stärken und gleichzeitig die Beweglichkeit fördern – ideal für einen gesunden Alltag. 20 Minuten, die sich lohnen!

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