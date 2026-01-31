Vorteilswelt
Vor Olympia-Beginn

Trillerpfeifen-Protest gegen ICE-Beamte in Mailand

Wintersport
31.01.2026 18:19
(Bild: AFP/PIERO CRUCIATTI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mehrere hundert Menschen haben in Mailand gegen die geplante Präsenz von Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE bei den Olympischen Winterspielen Mailand-Cortina im Februar protestiert! Am Samstag versammelten sich die Demonstrierenden auf der Piazza XXV Aprile und pfiffen laut mit Trillerpfeifen – ein Symbol, das in den USA verwendet wird, um vor ICE-Agenten zu warnen.

0 Kommentare

An dem Protest beteiligten sich Vertreter zahlreicher Parteien und Organisationen des Mitte-links-Lagers, darunter die Demokratische Partei (PD), die Fünf-Sterne-Bewegung, aber auch Jugendorganisationen sowie linke Gewerkschaften. Auf Transparenten waren Aufschriften wie „ICE out“ oder „No ICE agents“ zu lesen, daneben gab es Parolen gegen den US-Präsidenten Donald Trump und seine MAGA-Bewegung. Über Lautsprecher wurde auch das Lied „Streets of Minneapolis“ von Bruce Springsteen gespielt, in dem der Musiker das Vorgehen der ICE kritisiert.

Auch US-Bürger unter den Demonstranten
Unter den Teilnehmenden befanden sich auch mehrere US-Bürger, die unter anderem Fotos von den Zivilisten bei sich trugen, die von US-Sicherheitskräften getötet worden waren. Darüber hinaus wurden Friedens- und EU-Flaggen geschwenkt. Kritik am geplanten ICE-Einsatz kam auch aus der lombardischen Regionalpolitik. Der sozialdemokratische Fraktionschef in der Lombardei, Pierfrancesco Majorino, warf der italienischen Regierung Unterordnung gegenüber Trump vor und kündigte weitere Protestaktionen an.

Lesen Sie auch:
Dieser Schnappschuss stammt aus dem nun aufgetauchten Video und zeigt die Konfrontation zwischen ...
Attacke auf Dienstauto
Neues Video befeuert Debatte über ICE-Todesschüsse
29.01.2026
Druck wächst
Gericht: ICE verletzte fast 100 Gerichtsbeschlüsse
29.01.2026

Die Regionalrätin der Fünf-Sterne-Bewegung, Paola Pizzighini, erklärte, die Sicherheit der Olympischen Spiele müsse ausschließlich Aufgabe der italienischen Sicherheitskräfte sein. Die Oppositionspartei Azione teilte mit, bereits 40.000 Unterschriften gegen eine Präsenz der ICE in Mailand gesammelt zu haben.

ICE-Beamte nicht bewaffnet auf den Straßen
Italien rechnet mit der Anwesenheit von drei Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE im amerikanischen Konsulat in Mailand während der Olympischen Winterspiele vom 6. bis zum 22. Februar. Die Beamten sollen bei Bedarf Informationen an die italienischen Sicherheitsbehörden weitergeben, erklärte der italienische Außenminister Antonio Tajani kürzlich. Die ICE-Beamten würden nicht bewaffnet auf den Straßen auftreten, versicherte der Minister. Eine Gefahr für die Demokratie bestehe nicht.

Lesen Sie auch:
Der Tod des 37-jährigen Alex Pretti hatte über die Landesgrenzen der USA für Bestürzung gesorgt.
„War außer Kontrolle“
Trump nennt ICE-Todesopfer einen Unruhestifter
30.01.2026
Nach Todesschüssen
Strengere Regeln für Einwanderungsbehörde ICE
30.01.2026

Die Präsenz der ICE-Behörde auf italienischem Boden löste inzwischen politische Kontroversen aus. Die oppositionellen Parteien riefen die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf, dem Parlament über die Anwesenheit von ICE-Beamten in Italien zu berichten. Italiens Innenminister Matteo Piantedosi werde sich am kommenden Mittwoch dazu vor der Abgeordnetenkammer äußern. Am 6. Februar sollen US-Vizepräsident James Vance und Außenminister Marco Rubio an der Eröffnung der Olympischen Winterspiele im Mailänder San-Siro-Stadion teilnehmen.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
