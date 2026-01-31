Trillerpfeifen-Protest gegen ICE-Beamte in Mailand

Auch US-Bürger unter den Demonstranten

Unter den Teilnehmenden befanden sich auch mehrere US-Bürger, die unter anderem Fotos von den Zivilisten bei sich trugen, die von US-Sicherheitskräften getötet worden waren. Darüber hinaus wurden Friedens- und EU-Flaggen geschwenkt. Kritik am geplanten ICE-Einsatz kam auch aus der lombardischen Regionalpolitik. Der sozialdemokratische Fraktionschef in der Lombardei, Pierfrancesco Majorino, warf der italienischen Regierung Unterordnung gegenüber Trump vor und kündigte weitere Protestaktionen an.