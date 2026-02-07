Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufgriff an der Grenze

Flüchtlinge irrten in Sommerkleidung durch Ort

Burgenland
07.02.2026 05:00
Aufgriffe von größeren Gruppen im Grenzort Deutschkreutz sind selten geworden. (Archivbild)
Aufgriffe von größeren Gruppen im Grenzort Deutschkreutz sind selten geworden. (Archivbild)(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

„Geht das schon wieder los?“, fragten sich unlängst die Bewohner im burgenländischen Deutschkreutz: An der Grenze spielten sich Szenen ähnlich der Hochsaison der Migrationsbewegung ab. Die Fakten zeigen allerdings ein klares – und durchaus anderes – Bild ...

0 Kommentare

Der Himmel grau in grau, ein paar Grad Celsius über null und sechs Flüchtlinge, die am frühen Vormittag im beschaulichen Ortszentrum von Deutschkreutz umherirren – einige Bewohner fühlen sich an jene Zeiten erinnert, als an Spitzentagen bis zu 50 Migranten und manchmal sogar noch mehr auf Bänken oder den Gehsteigen hockten und darauf warteten, von Beamten aufgegriffen und zur Registrierung in eine Erstaufnahmestelle gebracht zu werden.

Mit dünnen Jacken bekleidet
„Wo ist die Polizeistation?“, fragten ebenso jene Flüchtlinge, die am Donnerstag auf Schleichwegen aus Ungarn über die Grenze ins Burgenland gelangten und in einem holprigen Englisch Auskunft erwarteten. Die jungen Männer trugen alles andere als Winterkleidung. „Einige von ihnen hatten teils dünne Jacken und abgenutzte Trainingshosen an, und Turnschuhe, die längst nicht mehr weiß waren“, berichtet ein Passant.

Nur vereinzelte Aufgriffe
„Geht das schon wieder los?“ Diese Frage stellte ein Bewohner mit skeptischem Blick. „Kein Grund zur Sorge“, können die offiziellen Stellen beruhigen. Der aktuelle Aufgriff in Deutschkreutz sei ein Einzelfall, wird betont. Gruppen von zwölf oder mehr Migranten tauchen in unseren Breiten kaum noch auf, wie Soldaten im Assistenzeinsatz bestätigen können.

Lesen Sie auch:
Diese acht Flüchtlinge wurden in der Nacht in Deutschkreutz aufgegriffen.
Die meisten Afghanen
Fast 2800 Flüchtlinge marschierten über die Grenze
12.01.2026

In den ersten Wochen des heurigen Jahres hat es tatsächlich lediglich vereinzelte Aufgriffe gegeben. In den vergangenen Monaten bewegte sich die Zahl der Grenzgänger zwischen zwölf und 21 innerhalb von sieben Tagen.

Null Anträge in einem Monat
Schlepper machen derzeit einen weiten Bogen um den Osten Österreichs. „Erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen gibt es null Asylanträge in einem Monat im Burgenland“, erklärte Innenminister Gerhard Karner am Rande einer Pressekonferenz am Flughafen Wien. 9700 Asylwerber seien derzeit in der Grundversorgung, so wenige wie noch nie. Im Jänner 2017 waren es 62.000, 27.000 im Vergleichsmonat 2019. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 8°
Symbol stark bewölkt
Güssing
3° / 10°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
3° / 8°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
4° / 8°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
3° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
121.544 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
95.835 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
90.440 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Burgenland
In der 51. Auflage
Burgenländische Skiwoche sorgt für neuen Rekord
Elf Tage Krankenstand
Wütender Pensionist (67) geht auf Polizistin los
Eislaufen und mehr
Viel Spaß wird im Land in den Ferien geboten!
Siegersekt bei Olympia
Das Burgenland lässt in Cortina die Korken knallen
An 46 E-Ladestationen
QR-Codes überklebt und dreist Geld abgezapft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf