Flüchtlinge irrten in Sommerkleidung durch Ort

Der Himmel grau in grau, ein paar Grad Celsius über null und sechs Flüchtlinge, die am frühen Vormittag im beschaulichen Ortszentrum von Deutschkreutz umherirren – einige Bewohner fühlen sich an jene Zeiten erinnert, als an Spitzentagen bis zu 50 Migranten und manchmal sogar noch mehr auf Bänken oder den Gehsteigen hockten und darauf warteten, von Beamten aufgegriffen und zur Registrierung in eine Erstaufnahmestelle gebracht zu werden.