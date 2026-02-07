Thommy Ten & Amélie van Tass bringen Magie ins VAZ

Sie zählen zu den erfolgreichsten und beliebtesten Magiern der Welt: Thommy Ten & Amélie van Tass gastieren mit ihrer spektakulären Produktion „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ im März gleich dreimal im VAZ St. Pölten – und mit der „Krone“ profitieren Sie aktuell von einer exklusiven 1+1-Ticketaktion unter ticket.krone.at
Die größte Mentalmagieshow der Welt
Nach den riesigen Erfolgen von „Einfach zauberhaft“ und „Zweifach zauberhaft“ setzten Thommy Ten & Amélie van Tass mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ neue Maßstäbe. Inspiriert von hunderten ausverkauften Shows am weltberühmten Strip – darunter 500 Auftritte im LUXOR Hotel sowie gefeierte Gastspiele im Venetian Resort Las Vegas – vereint das aktuelle Programm spektakuläre Illusionen, emotionale Momente und modernste Showtechnik.
Das internationale Kreativteam kann sich sehen lassen: Kostümdesign aus dem Umfeld von Lady Gaga, Regie-Know-how von America’s Got Talent und Designer des Cirque du Soleil sorgen für echtes Las-Vegas-Feeling. Eine speziell angefertigte Bühne sowie neueste Licht- und Videotechnik garantieren beste Sicht von allen Plätzen.
Jetzt Tickets sichern!
Die Nachfrage ist groß, viele Shows der Tournee sind bereits jetzt stark gebucht. Wer sich dieses einzigartige Live-Erlebnis sichern möchte, sollte schnell sein.
Für kurze Zeit gibt es im Ticketshop unter ticket.krone.at ein besonderes Zuckerl für Krone-Leser: Beim aktuellen Deal der Woche erhalten Sie beim Kauf von einem Ticket für die Show im VAZ St. Pölten, ein Ticket gratis dazu!
Ein Abend voller Staunen, Spannung und Gänsehaut
Das VAZ St. Pölten wird im März 2026 zur Bühne für große Magie:
Freitag, 06. März 2026, 19:30 Uhr
Samstag, 07. März 2026, 15:00 Uhr
Samstag, 07. März 2026, 19:30 Uhr
Ticketaktion exklusiv im Krone-Ticketshop unter ticket.krone.at
* Begrenztes Ticketkontingent. Aktion ausschließlich gültig auf die drei Veranstaltungstermine im VAZ St.Pölten, buchbar bis 13.2.2026 und nur solange der Vorrat reicht.
(Die Aktion ist ausschließlich gültig für die Veranstaltungstermine am 6. und 7. März im VAZ St. Pölten. Begrenztes Ticketkontingent. Buchbar bis 13.2.2026 und nur solange der Vorrat reicht. Maximal 4 Tickets (2+2) pro Kauf – alle Informationen finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at)
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.