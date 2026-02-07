Vorteilswelt
Thommy Ten & Amélie van Tass bringen Magie ins VAZ

Niederösterreich
07.02.2026 05:52
Promotion
(Bild: Black Neon Entertainment)

Sie zählen zu den erfolgreichsten und beliebtesten Magiern der Welt: Thommy Ten & Amélie van Tass gastieren mit ihrer spektakulären Produktion „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ im März gleich dreimal im VAZ St. Pölten – und mit der „Krone“ profitieren Sie aktuell von einer exklusiven 1+1-Ticketaktion unter ticket.krone.at 

Die größte Mentalmagieshow der Welt
Nach den riesigen Erfolgen von „Einfach zauberhaft“ und „Zweifach zauberhaft“ setzten Thommy Ten & Amélie van Tass mit „Dreifach zauberhaft – Die Las Vegas Show“ neue Maßstäbe. Inspiriert von hunderten ausverkauften Shows am weltberühmten Strip – darunter 500 Auftritte im LUXOR Hotel sowie gefeierte Gastspiele im Venetian Resort Las Vegas – vereint das aktuelle Programm spektakuläre Illusionen, emotionale Momente und modernste Showtechnik.

(Bild: Matthias Köstler)
(Bild: mrFoto.at Matthias Rauch)
(Bild: mrFoto.at Matthias Rauch)

Das internationale Kreativteam kann sich sehen lassen: Kostümdesign aus dem Umfeld von Lady Gaga, Regie-Know-how von America’s Got Talent und Designer des Cirque du Soleil sorgen für echtes Las-Vegas-Feeling. Eine speziell angefertigte Bühne sowie neueste Licht- und Videotechnik garantieren beste Sicht von allen Plätzen. 

Und natürlich ist auch Publikumsliebling Mr. Koni Hundini wieder mit dabei.
Und natürlich ist auch Publikumsliebling Mr. Koni Hundini wieder mit dabei.(Bild: Lukas Rauch)

Jetzt Tickets sichern! 
Die Nachfrage ist groß, viele Shows der Tournee sind bereits jetzt stark gebucht. Wer sich dieses einzigartige Live-Erlebnis sichern möchte, sollte schnell sein.

Für kurze Zeit gibt es im Ticketshop unter ticket.krone.at ein besonderes Zuckerl für Krone-Leser: Beim aktuellen Deal der Woche erhalten Sie beim Kauf von einem Ticket für die Show im VAZ St. Pölten, ein Ticket gratis dazu!

Exklusiver Krone Deal: 1+1 Ticket gratis
Thommy Ten & Amélie van Tass! – „DREIFACH ZAUBERHAFT – Die Las Vegas Show“

Ein Abend voller Staunen, Spannung und Gänsehaut

(Bild: Black Neon Entertainment)

Das VAZ St. Pölten wird im März 2026 zur Bühne für große Magie:

  • Freitag, 06. März 2026, 19:30 Uhr

  • Samstag, 07. März 2026, 15:00 Uhr

  • Samstag, 07. März 2026, 19:30 Uhr

👉 Ticketaktion exklusiv im Krone-Ticketshop unter ticket.krone.at

* Begrenztes Ticketkontingent. Aktion ausschließlich gültig auf die  drei Veranstaltungstermine im VAZ St.Pölten, buchbar bis 13.2.2026 und nur solange der Vorrat reicht. 

(Die Aktion ist ausschließlich gültig für die Veranstaltungstermine am 6. und 7. März im VAZ St. Pölten. Begrenztes Ticketkontingent. Buchbar bis 13.2.2026 und nur solange der Vorrat reicht. Maximal 4 Tickets (2+2) pro Kauf – alle Informationen finden Sie im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at)

