Skiwoche bietet Pistenspaß und Hüttengaudi

Interesse am Wintersport soll geweckt werden

Nicht fehlen durfte natürlich auch der Burgenland Abend in der Festhalle Altenmarkt. Auf Einladung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der von Landesrätin Daniela Winkler die besten Grüße überbringen ließ, konnten die burgenländischen Pistenflitzer bei Speis und Trank die Woche Revue passieren lassen. Landesrätin Winkler betonte beim Empfang, wie wichtig es sei, dass von der Skiwoche nicht nur die Teilnehmer persönlich davon profitieren, sondern auch das Interesse der jungen Menschen am Wintersport geweckt und gefördert wird. „Damit fördern wir bei den Jungen und Familien das Interesse an den Wintersportarten und stärken Österreich nachhaltig als Wirtschaftsstandort.“