Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?

Community
09.02.2026 12:19
Hat Österreich noch Chancen auf Edelmetall?
Hat Österreich noch Chancen auf Edelmetall?(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Community
Von Community

Das sind wir in Österreich so gar nicht gewohnt: Die Bilanz im alpinen Skisport ist bislang eher mager. Nach einer Abfahrt ohne Medaille wächst der Druck, aber auch die Hoffnung, dass es doch noch klappt mit  Edelmetall. Die Ausgangslage ist aber alles andere als einfach, die Konkurrenz aus der Schweiz und aus Italien präsentiert sich bärenstark. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Bisher maue Olympia-Bilanz: Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?“

0 Kommentare

Glauben Sie an die rot-weiß-roten Asse in der Teamkombi, oder fehlt aktuell einfach die nötige Form für einen großen Wurf? Wo sehen Sie die größten Chancen – und was braucht es, damit Österreich doch noch jubeln darf? 
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
276.906 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
267.212 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
140.673 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Olympia: Wie viele Medaillen holt Österreich?
Diskutieren Sie mit!
Trüber Winter: Schlägt Ihnen das aufs Gemüt?
Diskutieren Sie mit!
Haben E-Autos eine Zukunft?
Diskutieren Sie mit!
Olympia-Start: Wie fanden Sie die Eröffnung?
Frage des Tages
Hat Hans Niessl Chancen auf die Hofburg?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf