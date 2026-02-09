Das sind wir in Österreich so gar nicht gewohnt: Die Bilanz im alpinen Skisport ist bislang eher mager. Nach einer Abfahrt ohne Medaille wächst der Druck, aber auch die Hoffnung, dass es doch noch klappt mit Edelmetall. Die Ausgangslage ist aber alles andere als einfach, die Konkurrenz aus der Schweiz und aus Italien präsentiert sich bärenstark. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Bisher maue Olympia-Bilanz: Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?“
Glauben Sie an die rot-weiß-roten Asse in der Teamkombi, oder fehlt aktuell einfach die nötige Form für einen großen Wurf? Wo sehen Sie die größten Chancen – und was braucht es, damit Österreich doch noch jubeln darf?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
