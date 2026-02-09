Das sind wir in Österreich so gar nicht gewohnt: Die Bilanz im alpinen Skisport ist bislang eher mager. Nach einer Abfahrt ohne Medaille wächst der Druck, aber auch die Hoffnung, dass es doch noch klappt mit Edelmetall. Die Ausgangslage ist aber alles andere als einfach, die Konkurrenz aus der Schweiz und aus Italien präsentiert sich bärenstark. Unsere Frage des Tages lautet daher: „Bisher maue Olympia-Bilanz: Holen unsere Alpin-Skifahrer noch eine Medaille?“