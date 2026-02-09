Bol gelingt sensationelles Debüt über 800 m!

Pallitsch läuft großartige 3:36,55

Seinen für Ostrava am vergangenen Dienstag vorgesehenen Saisonstart über 3000 m hatte Raphael Pallitsch wegen einer Magen-Darm-Verstimmung noch absagen müssen, am Sonntag aber war er in Metz bereits vollkommen auf der Höhe. Als Fünfter lief er in einem Weltklasse-Feld über 1500 m großartige 3:36,55 Minuten. Dies war seine zweitbeste Hallenzeit überhaupt. Genau ein Jahr zuvor hatte er ebenfalls hier in Metz in 3:36,34 seinen ÖLV-Rekord aufgestellt. „Es war saustark, ich bin sehr happy“, freute sich der Burgenländer, der sogar schon nahe an das Direkt-Limit für die Hallen-WM in Torun (3:36,00) heranlief. Aber mit seiner Zeit von Metz ist er ohnehin auf dem besten Weg zu seiner nächsten Teilnahme bei einer Hallen-WM.