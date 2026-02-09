Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Pallitsch sehr stark

Bol gelingt sensationelles Debüt über 800 m!

Sport-Mix
09.02.2026 13:07
Femke Bol
Femke Bol(Bild: James Rhodes)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Superstar Femke Bol ist in Metz ein sensationelles Debüt über 800 m gelungen! Die Holländerin, die in den vergangenen Jahren über 400 m, 400 m Hürden und mit den 4 x 400-m-Staffeln als Olympia-Siegerin, Weltmeisterin und Europameisterin für Furore gesorgt hatte, schaffte ihren Umstieg auf die doppelt so lange Strecke sofort mit hervorragenden 1:59,07 Minuten. „Es hat Spaß gemacht, ich bin sehr happy mit meinem Einstieg auf die 800 m! Mit der Zeit bin ich zufrieden!“

0 Kommentare

Kein Wunder! Sie blieb ganz deutlich und mit großer Leichtigkeit unter dem Direkt-Limit von 2:00,90 für die Hallen-WM in Torun, löschte den 25 Jahre alten holländischen 800-m-Hallen-Rekord von Ester Gossens (2:00,01 von Stockholm 2001) und reihte sich gleich an die fünfte Stelle der Weltjahresbestenliste über 800 m ein. „Das kann sich ja sehen lassen“, lachte die 25-Jährige, „eines Tages möchte ich über 800 m das Niveau haben, was ich über 400 m Hürden erreicht hatte.“ Das scheint nach diesem Auftakt sehr denkbar. Femke: „Es war heute eine neue Erfahrung!“ Und sie ergänzte gleich: „Aber der Umstieg ist ein langer Lernprozess!“

In der mit gut 1000 Zuschauern restlos gefüllten Halle ging das Bol-Debüt großartig über die Bühne. Bol wurde von den Fans bei dem zur World Athletics Indoor Tour Silber zählenden Event schon vor dem Rennen umjubelt, während der 800 m hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen und schließlich gab es für die Holländerin bei der Siegerehrung stehende Ovationen.

Pallitsch läuft großartige 3:36,55
Seinen für Ostrava am vergangenen Dienstag vorgesehenen Saisonstart über 3000 m hatte Raphael Pallitsch wegen einer Magen-Darm-Verstimmung noch absagen müssen, am Sonntag aber war er in Metz bereits vollkommen auf der Höhe. Als Fünfter lief er in einem Weltklasse-Feld über 1500 m großartige 3:36,55 Minuten. Dies war seine zweitbeste Hallenzeit überhaupt. Genau ein Jahr zuvor hatte er ebenfalls hier in Metz in 3:36,34 seinen ÖLV-Rekord aufgestellt. „Es war saustark, ich bin sehr happy“, freute sich der Burgenländer, der sogar schon nahe an das Direkt-Limit für die Hallen-WM in Torun (3:36,00) heranlief. Aber mit seiner Zeit von Metz ist er ohnehin auf dem besten Weg zu seiner nächsten Teilnahme bei einer Hallen-WM.

Raphael Pallitsch
Raphael Pallitsch(Bild: James Rhodes)

Pallitsch: „Ich hatte wegen meiner Unsicherheit einen defensiven Start des Rennens angelegt, deshalb habe ich mich lange im hinteren Teil des Feldes aufgehalten, habe sehr aufmerksam das Rennen verfolgt und dann auch Läufer für Läufer überholt. Bei 1400 m war das Rennen aber für mich praktisch beendet, da war der Ofen aus. Natürlich habe ich den Ausfall der letzten Tage gemerkt. Aber jetzt bin ich sicher, dass ich in Torun in meiner Bestform auftreten kann. Ich denke, ich habe heuer die Karten!“

Wie hoch seine Zeit von 3:36,55 in dem vom Holländer Samuel Chapple in 3:35,83 gewonnenen Rennen einzuschätzen ist, zeigt ein Blick in die Statistik: In all seinen 1500-m-Rennen (Freiluft und Halle) war er insgesamt nur fünfmal schneller. An der Spitze steht sein Freiluftrekord von 3:32,96, den er im Vorjahr in Ostrava gelaufen war.

Sensationeller Weitsprung
In einem sensationellen Weitsprung-Bewerb erzielten sowohl der italienische Weltmeister Mattia Furlani als auch der bulgarische Hallen-Europameister Bozhidar Saraboyukov mit 8,39 m neue Weltjahresbestleistungen. Nur aufgrund seines besseren zweiten Versuches von 8,38 m gewann der 21-jährige Furlani diesen hochklassigen Bewerb. Der Italiener hatte seine Weltjahresbestleistung von 8,33 über 8,38 m im zweiten Versuch auf 8,39 m im fünften Durchgang verbessert. Zudem zeigte er bei seiner sensationellen Serie mit erneut 8,33 m und 8,28 m weitere Weltklasse-Sprünge. Saraboyukov sprang seine 8,39 m ebenfalls im fünften Durchgang.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Sport-Mix
Pallitsch sehr stark
Bol gelingt sensationelles Debüt über 800 m!
„Krone oder Kasperl“
„Abschied mit Knall, aber nicht wie gewünscht“
Sprint-Rakete zündet
Österreichs schnellste Frau auf dem Sprung zur WM
In Scottsdale
Sepp Straka beendet PGA-Turnier auf Rang 18
Krone Plus Logo
Verrücktes Spektakel
Für „Super-Bowl-Burger“ muss man 180 Euro blechen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf