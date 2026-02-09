Bol gelingt sensationelles Debüt über 800 m!

Superstar Femke Bol ist in Metz ein sensationelles Debüt über 800 m gelungen! Die Holländerin, die in den vergangenen Jahren über 400 m, 400 m Hürden und mit den 4 x 400-m-Staffeln als Olympia-Siegerin, Weltmeisterin und Europameisterin für Furore gesorgt hatte, schaffte ihren Umstieg auf die doppelt so lange Strecke sofort mit hervorragenden 1:59,07 Minuten. „Es hat Spaß gemacht, ich bin sehr happy mit meinem Einstieg auf die 800 m! Mit der Zeit bin ich zufrieden!“
Kein Wunder! Sie blieb ganz deutlich und mit großer Leichtigkeit unter dem Direkt-Limit von 2:00,90 für die Hallen-WM in Torun, löschte den 25 Jahre alten holländischen 800-m-Hallen-Rekord von Ester Gossens (2:00,01 von Stockholm 2001) und reihte sich gleich an die fünfte Stelle der Weltjahresbestenliste über 800 m ein. „Das kann sich ja sehen lassen“, lachte die 25-Jährige, „eines Tages möchte ich über 800 m das Niveau haben, was ich über 400 m Hürden erreicht hatte.“ Das scheint nach diesem Auftakt sehr denkbar. Femke: „Es war heute eine neue Erfahrung!“ Und sie ergänzte gleich: „Aber der Umstieg ist ein langer Lernprozess!“
In der mit gut 1000 Zuschauern restlos gefüllten Halle ging das Bol-Debüt großartig über die Bühne. Bol wurde von den Fans bei dem zur World Athletics Indoor Tour Silber zählenden Event schon vor dem Rennen umjubelt, während der 800 m hielt es die Zuschauer nicht mehr auf ihren Sitzen und schließlich gab es für die Holländerin bei der Siegerehrung stehende Ovationen.
Pallitsch läuft großartige 3:36,55
Seinen für Ostrava am vergangenen Dienstag vorgesehenen Saisonstart über 3000 m hatte Raphael Pallitsch wegen einer Magen-Darm-Verstimmung noch absagen müssen, am Sonntag aber war er in Metz bereits vollkommen auf der Höhe. Als Fünfter lief er in einem Weltklasse-Feld über 1500 m großartige 3:36,55 Minuten. Dies war seine zweitbeste Hallenzeit überhaupt. Genau ein Jahr zuvor hatte er ebenfalls hier in Metz in 3:36,34 seinen ÖLV-Rekord aufgestellt. „Es war saustark, ich bin sehr happy“, freute sich der Burgenländer, der sogar schon nahe an das Direkt-Limit für die Hallen-WM in Torun (3:36,00) heranlief. Aber mit seiner Zeit von Metz ist er ohnehin auf dem besten Weg zu seiner nächsten Teilnahme bei einer Hallen-WM.
Pallitsch: „Ich hatte wegen meiner Unsicherheit einen defensiven Start des Rennens angelegt, deshalb habe ich mich lange im hinteren Teil des Feldes aufgehalten, habe sehr aufmerksam das Rennen verfolgt und dann auch Läufer für Läufer überholt. Bei 1400 m war das Rennen aber für mich praktisch beendet, da war der Ofen aus. Natürlich habe ich den Ausfall der letzten Tage gemerkt. Aber jetzt bin ich sicher, dass ich in Torun in meiner Bestform auftreten kann. Ich denke, ich habe heuer die Karten!“
Wie hoch seine Zeit von 3:36,55 in dem vom Holländer Samuel Chapple in 3:35,83 gewonnenen Rennen einzuschätzen ist, zeigt ein Blick in die Statistik: In all seinen 1500-m-Rennen (Freiluft und Halle) war er insgesamt nur fünfmal schneller. An der Spitze steht sein Freiluftrekord von 3:32,96, den er im Vorjahr in Ostrava gelaufen war.
Sensationeller Weitsprung
In einem sensationellen Weitsprung-Bewerb erzielten sowohl der italienische Weltmeister Mattia Furlani als auch der bulgarische Hallen-Europameister Bozhidar Saraboyukov mit 8,39 m neue Weltjahresbestleistungen. Nur aufgrund seines besseren zweiten Versuches von 8,38 m gewann der 21-jährige Furlani diesen hochklassigen Bewerb. Der Italiener hatte seine Weltjahresbestleistung von 8,33 über 8,38 m im zweiten Versuch auf 8,39 m im fünften Durchgang verbessert. Zudem zeigte er bei seiner sensationellen Serie mit erneut 8,33 m und 8,28 m weitere Weltklasse-Sprünge. Saraboyukov sprang seine 8,39 m ebenfalls im fünften Durchgang.
