„Coole Geschichten und ein Spaßfaktor“

LIVE: Entscheidung in der Herren-Teamkombination
Olympia im Ticker
Noch mehr Olympia gibt es auf sportkrone.at, unsere Videos auf Instagram gehen viral.
Reinfried Herbst, Slalom-Weltcupsieger 2010, verschlingt während Olympia die „Krone“. „Aber nicht nur das Extra“, erzählt der Salzburger, „sondern ich checke alle Kanäle. Mir taugt die Instagram-Seite von der sportkrone. Da gibt es immer coole Geschichten und Fotos, der Spaßfaktor ist hoch.“
Ein elfköpfiges Reporterteam berichtet von den Winterspielen rund um die Uhr, auf www.sportkrone.at sehen Sie die lustigsten Videos, auf der App können Sie beim Liveticker mitfiebern und bekommen die aktuellsten News.
Von Montag bis Freitag (immer 9.30 Uhr) gibt es auf krone.tv und sportkrone.at das Olympia- Studio mit Analysen und Einblicken vor Ort zu sehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.