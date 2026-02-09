„Coole Geschichten und ein Spaßfaktor“

Reinfried Herbst, Slalom-Weltcupsieger 2010, verschlingt während Olympia die „Krone“. „Aber nicht nur das Extra“, erzählt der Salzburger, „sondern ich checke alle Kanäle. Mir taugt die Instagram-Seite von der sportkrone. Da gibt es immer coole Geschichten und Fotos, der Spaßfaktor ist hoch.“