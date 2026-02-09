Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hautnah dabei

„Coole Geschichten und ein Spaßfaktor“

Olympia
09.02.2026 12:52
Der Instagram-Account von sportkrone.at wächst und wächst – nicht zuletzt dank tausender ...
Der Instagram-Account von sportkrone.at wächst und wächst – nicht zuletzt dank tausender Videoaufrufe.(Bild: Krone KREATIV/krone.at)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Noch mehr Olympia gibt es auf sportkrone.at, unsere Videos auf Instagram gehen viral.

0 Kommentare

Reinfried Herbst, Slalom-Weltcupsieger 2010, verschlingt während Olympia die „Krone“. „Aber nicht nur das Extra“, erzählt der Salzburger, „sondern ich checke alle Kanäle. Mir taugt die Instagram-Seite von der sportkrone. Da gibt es immer coole Geschichten und Fotos, der Spaßfaktor ist hoch.“

Ein elfköpfiges Reporterteam berichtet von den Winterspielen rund um die Uhr, auf www.sportkrone.at sehen Sie die lustigsten Videos, auf der App können Sie beim Liveticker mitfiebern und bekommen die aktuellsten News.

Von Montag bis Freitag (immer 9.30 Uhr) gibt es auf krone.tv und sportkrone.at das Olympia- Studio mit Analysen und Einblicken vor Ort zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
277.067 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
275.181 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
„Inakzeptabel!“ Streit um Olympia-Queen eskaliert
143.704 mal gelesen
Jutta Leerdam sorgt in ihrem Heimatland für großen Ärger.
Mehr Olympia
Slopestyle-Finale
Sturz im letzten Lauf: Keine Medaille für Wolf
Hautnah dabei
„Coole Geschichten und ein Spaßfaktor“
Nach Horror-Sturz
Lindsey Vonn offenbar ein zweites Mal operiert
Topwert seit 2010
Vonn-Sturz vor 1,08 Millionen Zuschauern im ORF!
Kriechmayr über Feller
„Er wollte mich aufbauen – hat er nicht geschafft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf