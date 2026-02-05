Raimann sieht Seahawks als Super-Bowl-Favoriten

Raimann über Saisonfinish „sehr frustriert“

Auf den Leistungsabfall in der zweiten Saisonhälfte blickt Raimann „sehr frustriert“ zurück. „Wenn man mehrmals hintereinander verliert, ist es schwierig, aus diesem emotionalen Sumpf herauszukommen. Das haben wir als Team nicht gut genug gemeistert“, analysierte der Offensive Liner. Dass Stamm-Quarterback Daniel Jones mit einem Achillessehnenriss ausfiel, sei zwar „extrem schwierig“ gewesen und hätte auch einen Unterschied gemacht, auf Verletzungen könne man sich aber trotzdem nicht ausreden. „Es ist ein bissl die Konzentration weggefallen. Vielleicht haben wir uns auch zu sicher gefühlt. Aber daraus können wir auch lernen und wachsen.“