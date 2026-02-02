Flachgauer (37) bei Unfall mit Lkw verletzt
Mit Heli ins Spital
Am Montagvormittag kam es zwischen Köstendorf und Seekirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Lkw-Lenker und ein 37-jähriger Autofahrer stießen auf der Seekirchner Landesstraße zusammen. Der Autolenker wurde dabei verletzt.
Der 37-jährige Flachgauer fuhr Richtung Köstendorf, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Lkw des 39-jährigen Flachgauers zusammenstieß. Beide Lenker verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen jeweils links von der Fahrbahn ab.
Während der Lkw-Lenker unverletzt blieb, musste der 37-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden. Die Alkotests verliefen negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.