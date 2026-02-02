Vorteilswelt
Mit Heli ins Spital

Flachgauer (37) bei Unfall mit Lkw verletzt

Salzburg
02.02.2026 19:30
Am Auto des Flachgauers entstand erheblicher Sachschaden.
Am Auto des Flachgauers entstand erheblicher Sachschaden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Seekirchen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Am Montagvormittag kam es zwischen Köstendorf und Seekirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Lkw-Lenker und ein 37-jähriger Autofahrer stießen auf der Seekirchner Landesstraße zusammen. Der Autolenker wurde dabei verletzt.

Der 37-jährige Flachgauer fuhr Richtung Köstendorf, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Lkw des 39-jährigen Flachgauers zusammenstieß. Beide Lenker verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen jeweils links von der Fahrbahn ab.

Während der Lkw-Lenker unverletzt blieb, musste der 37-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Salzburg gebracht werden. Die Alkotests verliefen negativ.

Folgen Sie uns auf