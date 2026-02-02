Flachgauer (37) bei Unfall mit Lkw verletzt

Der 37-jährige Flachgauer fuhr Richtung Köstendorf, als er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und seitlich mit dem Lkw des 39-jährigen Flachgauers zusammenstieß. Beide Lenker verloren die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen jeweils links von der Fahrbahn ab.