Stadt, Land und Polizei koordinieren Raser-Radars

Er wurde vorher von einem der mobilen Radarautos geblitzt. Das hilft zwar nicht gegen Schäden, beweist aber, dass er deutlich zu schnell unterwegs war. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) will aber nicht nur mehr Kontrollen. Er fordert vehement strengere Strafen: „Wir haben den Strafrahmen über die Jahre erhöht, es ist Zeit, dass die Verwaltungsgerichte diese Strafen auch erteilen.“ Bis 7500 Euro Strafe fürs Rasen ist möglich – ausgesprochen werden meist viel geringere Pönalen.