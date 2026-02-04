Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Messerangriff

Polizei nahm Mann (41) in seiner Wohnung fest

Chronik
04.02.2026 09:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andi Schiel)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach dem Vorwurf, einen anderen Mann mit einem Messer attackiert zu haben, wurde ein 41-jähriger Pakistani am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung im Salzburger Stadtteil Elisabeth Vorstadt festgenommen.

0 Kommentare

Der Mann wird beschuldigt, einen ihm unbekannten 37-jährigen Salzburger im Gang des Mehrparteienhauses mit einem Messer angegriffen zu haben. Den mehrfachen Zustechversuchen gegen seinen Körper habe das Opfer unverletzt ausweichen können.

Lesen Sie auch:
Insgesamt werden im gesamten Land rund 600 Kinder vom TEZ betreut – 450 Kinder davon sind bei ...
Krone Plus Logo
450 Kinder betroffen
Kündigung von Tageseltern: „Fühle mich erpresst!“
04.02.2026
Neue Kraftwerkszonen
FPÖ-Zickzackkurs bei erneuerbarer Energie
04.02.2026
Mitten in der Nacht
Dach von Rohbau in Taxham stand in Flammen
04.02.2026

Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung wurde ein Multifunktionstool mit Messerklinge sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen folgen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
181.850 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
164.414 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
127.097 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Mehr Chronik
Kran musste her
40-Tonnen-Gefährt hielt Feuerwehr in Muhr auf Trab
Nach Messerangriff
Polizei nahm Mann (41) in seiner Wohnung fest
Mitten in der Nacht
Dach von Rohbau in Taxham stand in Flammen
Rotkreuz-Machtkampf
Ex-Rettungskommandant blitzt vor Gericht ab
Mama verurteilt
Kind schildert Gewalt: „Mit Gürtel war es öfter“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf