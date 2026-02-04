Polizei nahm Mann (41) in seiner Wohnung fest

40-Tonnen-Gefährt hielt Feuerwehr in Muhr auf Trab
Nach dem Vorwurf, einen anderen Mann mit einem Messer attackiert zu haben, wurde ein 41-jähriger Pakistani am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung im Salzburger Stadtteil Elisabeth Vorstadt festgenommen.
Der Mann wird beschuldigt, einen ihm unbekannten 37-jährigen Salzburger im Gang des Mehrparteienhauses mit einem Messer angegriffen zu haben. Den mehrfachen Zustechversuchen gegen seinen Körper habe das Opfer unverletzt ausweichen können.
Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Hausdurchsuchung wurde ein Multifunktionstool mit Messerklinge sichergestellt. Der Mann wurde festgenommen, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Weitere Ermittlungen folgen.
