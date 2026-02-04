Bedarf bei Betreuung: „Es war fünf nach Zwölf“

Für die Betroffenen ist es eine große Erleichterung. „Es war schon fünf nach Zwölf! Jetzt wird das richtig toll“, ist zu hören. Wie viele Kinder künftig dort ganztägig betreut werden, ist noch nicht klar. Der Bedarf kann aber sicher gedeckt werden. Jutta Kodat sieht weiterhin Handlungsbedarf. Es laufen schon Planungen in Volksschulen wie etwa Josefiau oder Itzling. „Ziel ist es, dass jede Schule für die Betreuung einen eigenen Essensraum und auch einen separaten Spielraum hat“, so die Amtsleiterin.