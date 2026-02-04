40-Tonnen-Gefährt hielt Feuerwehr in Muhr auf Trab
Kran musste her
Kurz war diese Nacht für die Freiwillige Feuerwehr in der Lungauer Gemeinde Muhr. Am späten Dienstagabend wurden die Floriani zu einer Lkw-Bergung in den Ortsteil Hintermuhr alarmiert, die bis in die frühen Morgendstunden dauerte.
Der Fahrer eines vollbeladenen Sattelschleppers hatte sich verirrt und war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Daraufhin drohte das Fahrzeug umzustürzen. Um das 40 Tonnen schwere Gefährt aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde gar ein schwerer Autokran angefordert. Die Feuerwehr Muhr stellte die Absicherung der Einsatzstelle sowie den Brandschutz sicher und unterstützte das Bergeunternehmen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.