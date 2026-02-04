40-Tonnen-Gefährt hielt Feuerwehr in Muhr auf Trab

Der Fahrer eines vollbeladenen Sattelschleppers hatte sich verirrt und war in einer Kurve von der Straße abgekommen. Daraufhin drohte das Fahrzeug umzustürzen. Um das 40 Tonnen schwere Gefährt aus seiner misslichen Lage zu befreien, wurde gar ein schwerer Autokran angefordert. Die Feuerwehr Muhr stellte die Absicherung der Einsatzstelle sowie den Brandschutz sicher und unterstützte das Bergeunternehmen.