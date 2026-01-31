Kurioser Patzer Hedls sorgt für Rapids Untergang!

Zwei Gedanken auf einmal?

Doch Hedl, der eigentlich gute Sicht hatte und auch nicht bedrängt war, ließ sich irritieren – vom ungewöhnlich tiefen Aufspringen des Balls auf dem sandigen Boden im Fünfer. Dem Rapid-Goalie scheinen zwei Gedanken auf einmal durch den Kopf gegangen zu sein: Erst machte er einen Schritt nach vorne, dann doch wieder einen nach hinten – und schließlich kam er mit seinen Händen schlichtweg nicht mehr richtig an die Kugel, die hinter die Linie kullerte.