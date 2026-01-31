Kurioser Patzer Hedls sorgt für Rapids Untergang!

Was für ein böser Patzer, was für ein kurioses Gegentor: Kaum hat Rapid-Goalie Niklas Hedl scheinbar wieder etwas Sicherheit gewonnen, da sorgt der Wiener mit einer – vorsichtig formuliert – suboptimalen Abwehraktion wieder für Stirnrunzeln und offene Münder bei allen, die es mit Grün-Weiß halten!
Im Rieder Stadion war gerade die 61. Minute angebrochen, da folgte die Szene, die Rapid eine neuerliche Tormann-Diskussion bescheren wird: Yusuf Maart brachte eine Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum – Rieds Oranje-Japaner Nikki Havenaar kam dank seiner knapp zwei Meter Körpergröße locker zum Ball und köpfelte diesen in Richtung Rapid-Gehäuse. Allerdings ohne großen Druck und ohne Zielgenauigkeit – anders gesagt: Der Kopfball war harmlos!
Zwei Gedanken auf einmal?
Doch Hedl, der eigentlich gute Sicht hatte und auch nicht bedrängt war, ließ sich irritieren – vom ungewöhnlich tiefen Aufspringen des Balls auf dem sandigen Boden im Fünfer. Dem Rapid-Goalie scheinen zwei Gedanken auf einmal durch den Kopf gegangen zu sein: Erst machte er einen Schritt nach vorne, dann doch wieder einen nach hinten – und schließlich kam er mit seinen Händen schlichtweg nicht mehr richtig an die Kugel, die hinter die Linie kullerte.
Mit diesem Tor zum 2:0 für die Rieder war die Vorentscheidung gefallen, die Grün-Weißen konnten sich nicht mehr aufbäumen und gingen am Ende – verdient – gar als 0:3-Verlierer vom Platz.
