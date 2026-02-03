Vorteilswelt
Erneut verletzt

Pechvogel Khudyakov! Sturm-Goalie fällt länger aus

Steiermark
03.02.2026 12:00
Sturms Stammtorhüter Daniil Khudyakov muss mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen pausieren.
Sturms Stammtorhüter Daniil Khudyakov muss mit einer Muskelverletzung mehrere Wochen pausieren.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ist das bitter! Erst im Frühjahr feierte Sturm-Goalie Daniil Khudyakov nach einer Handverletzung sein Comeback in der Startelf des Fußball-Meisters. Nun die erneute Hiobsbotschaft: Der Russe verletzte sich beim Cup-Aus gegen Altach folgenschwer.

0 Kommentare

Schlechte Nachricht gab es für Sturm nach dem Cup-Spiel in Altach: Torhüter Daniil Khudyakov zog sich eine Muskelverletzung im Hüftbereich zu und muss mehrere Wochen pausieren. Er beginnt umgehend mit der Reha in Messendorf. Bereits im Herbst fehlte der Sturm-Goalie verletzungsbedingt.

„Diese Verletzung ist sehr ärgerlich – Daniil hat im noch jungen Frühjahr hervorragende Leistungen gezeigt und und seine Rolle als Nummer 1 ausgezeichnet ausgefüllt“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Wir sind allerdings zuversichtlich, dass er uns schon bald wieder zur Verfügung stehen wird und haben in der Zwischenzeit vollstes Vertrauen in Matteo Bignetti, der am Beginn der Saison jschon gezeigt hat, dass er absolut bereit für seine Einsätze ist.“

Steiermark

