Pechvogel Khudyakov! Sturm-Goalie fällt länger aus

„Diese Verletzung ist sehr ärgerlich – Daniil hat im noch jungen Frühjahr hervorragende Leistungen gezeigt und und seine Rolle als Nummer 1 ausgezeichnet ausgefüllt“, sagt Sportchef Michael Parensen. „Wir sind allerdings zuversichtlich, dass er uns schon bald wieder zur Verfügung stehen wird und haben in der Zwischenzeit vollstes Vertrauen in Matteo Bignetti, der am Beginn der Saison jschon gezeigt hat, dass er absolut bereit für seine Einsätze ist.“