„Wir gehen nicht weg, mag kommen, was will!“

Als sich im Winter 1944/45 die Front dem Burgenland näherte, ordneten die Parteispitzen und die SS die Zwangsevakuierung von Teilen der Bevölkerung an, unter anderem das Gebiet östlich des Neusiedler Sees, das militärisch gegen die Rote Armee nicht verteidigt werden konnte. Gegen die Verordnung regte sich in der Bevölkerung jedoch Widerstand.