Angry host "boils over"

700 euros: That really is the most expensive schnitzel!

Nachrichten
01.02.2026 07:00
Stefan Lercher's team, including Thomas Wimmer and Stefanie Bieda, prepared the €700 cordon ...
Stefan Lercher's team, including Thomas Wimmer and Stefanie Bieda, prepared the €700 cordon bleu.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

A schnitzel decorated with gold leaf costs just under 400 euros in Vienna. This makes angry restaurateur Stefan Lercher boil over. The Carinthian restaurateur criticizes the lack of quality and calls it a pure publicity stunt. He says the price of his own expensive schnitzel is justified. Cost: 699 euros!

The "Kaiser Franz" schnitzel made from Wagyu fillet at the "Spelunke" in Vienna costs 395 euros. As reported, the hefty price has caused heated discussions in recent days.

