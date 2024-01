Skurriler Streit um 27 Cent wegen der Grenzsperre

Auslöser für den grotesken Rechtsstreit sind ein Chef und ein Mitarbeiter der deutsch-österreichisch-ungarischen Anwaltskanzlei NZP Nagy Legal Part GmbH, die am 17. Juli 2023 per Mietwagen zu einem Mandanten in Niederösterreich und danach zu einem Termin in Agendorf in Ungarn unterwegs waren.