Wohnung brannte: Mann kam in den Flammen ums Leben

Dichter Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoß ließ die Mieter einer Wohnhausanlage in St. Pölten am Samstag Alarm schlagen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Nachbarn berichteten allerdings, dass sich noch eine Person in den Räumen befinde. Sofort machte sich ein Atemschutztrupp der Feuerwehr bereit, brach die Eingangstür auf und kämpfte sich durch die Flammen.