Wohnung brannte: Mann kam in den Flammen ums Leben

Zu einer Tragödie kam es am späten Samstagnachmittag in St. Pölten (NÖ). Die Feuerwehr war zu einem Wohnungsbrand alarmiert worden. Es hieß, eine Person sei noch in den brennenden Räumen – für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.
Dichter Rauch aus einer Wohnung im Erdgeschoß ließ die Mieter einer Wohnhausanlage in St. Pölten am Samstag Alarm schlagen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Nachbarn berichteten allerdings, dass sich noch eine Person in den Räumen befinde. Sofort machte sich ein Atemschutztrupp der Feuerwehr bereit, brach die Eingangstür auf und kämpfte sich durch die Flammen.
Opfer aus der Wohnung geborgen
Tatsächlich fanden die Feuerwehrleute im Inneren der Wohnung einen leblosen Mann vor, brachten ihn sofort ins Freie und übergaben ihn den Rettungskräften. Der Notarzt konnte aber nur noch den bereits eingetretenen Tod des Mannes feststellen.
In der Zwischenzeit wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Neun weitere Bewohner des Hauses, die sich bereits in den Innenhof gerettet hatten, wurden von Sanitätern erstversorgt, sie waren aber unverletzt geblieben. Die Brandursache wird von Ermittlern der Polizei untersucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.