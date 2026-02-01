Boxer Miller: Du hast die Haare schön – gehabt

Ein Komiker

„Ich bin Komiker“, sagte Miller nach dem Kampf. „Man muss auch über sich selbst lachen können.“ In seinem Interview im Ring sagte er, dass er seine Haare erst ein paar Tage zuvor verloren hatte – nachdem er im Haus seiner Mutter eine Shampoo-Flasche benutzt hatte, die Ammoniak-Bleiche enthielt.