Toupet ist weg

Boxer Miller: Du hast die Haare schön – gehabt

Sport-Mix
01.02.2026 12:40
Zum Haare raufen war Jarrell Millers Kampf eigentlich nicht – zum Glück, er hätte nämlich gar ...
Zum Haare raufen war Jarrell Millers Kampf eigentlich nicht – zum Glück, er hätte nämlich gar keine mehr zur Verfügung gehabt.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Ishika Samant)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schwergewichtsboxer Jarrell Miller hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren. Sein Gegner Kingsley Ibeh landete in der zweiten Runde mehrere Treffer – und bei einem löste sich sein Toupet teilweise vom Kopf. 

Miller beendete die Runde, riss sich das Haarteil dann in der Rundenpause in seiner Ecke vom Kopf und warf es ins Publikum. Der 37-Jährige gewann den Kampf am Ende nach Punkten – und rieb sich anschließend den Kopf, während er einen Freudentanz aufführte.

Ein Komiker
„Ich bin Komiker“, sagte Miller nach dem Kampf. „Man muss auch über sich selbst lachen können.“ In seinem Interview im Ring sagte er, dass er seine Haare erst ein paar Tage zuvor verloren hatte – nachdem er im Haus seiner Mutter eine Shampoo-Flasche benutzt hatte, die Ammoniak-Bleiche enthielt.

Folgen Sie uns auf