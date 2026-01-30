Bei Olympia fällt der Apfel nicht weit vom Stamm

Was kann „Sturm-Neu“? Das sagen die Fans
„Krone“-Umfrage
Im Sport treten bekanntlich nicht wenige Athleten in die Fußstapfen ihrer Eltern. Auf das rot-weiß-rote Aufgebot für die Winterspiele in Mailand und Cortina trifft das besonders zu. Manche durften sogar schon gemeinsam mit Familienmitgliedern teilnehmen, andere wollen den Vater noch überflügeln.
„Inzwischen bin ich nicht mehr so nervös wie früher. Meine Tochter ist ja schon routiniert“, lacht Roswitha Stadlober. Die ÖSV-Präsidentin hat auch gut lachen, denn Langläuferin Teresa hat bereits eine Olympiamedaille in der Tasche, gewann 2022 in Peking Bronze. Generell sind die Stadlobers das Paradebeispiel für den Spruch „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Auch Teresas Bruder Luis und Papa Alois waren im Zeichen der fünf Ringe im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.