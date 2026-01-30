Bei Olympia fällt der Apfel nicht weit vom Stamm

„Inzwischen bin ich nicht mehr so nervös wie früher. Meine Tochter ist ja schon routiniert“, lacht Roswitha Stadlober. Die ÖSV-Präsidentin hat auch gut lachen, denn Langläuferin Teresa hat bereits eine Olympiamedaille in der Tasche, gewann 2022 in Peking Bronze. Generell sind die Stadlobers das Paradebeispiel für den Spruch „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Auch Teresas Bruder Luis und Papa Alois waren im Zeichen der fünf Ringe im Einsatz.