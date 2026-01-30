Vorteilswelt
Stadlober und Co.

Bei Olympia fällt der Apfel nicht weit vom Stamm

Wintersport
30.01.2026 06:30
Teresa Stadlober wandelt schon lange auf den Spuren ihrer Eltern.
Teresa Stadlober wandelt schon lange auf den Spuren ihrer Eltern.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Christoph Nister und Alexander Hofstetter

Im Sport treten bekanntlich nicht wenige Athleten in die Fußstapfen ihrer Eltern. Auf das rot-weiß-rote Aufgebot für die Winterspiele in Mailand und Cortina trifft das besonders zu. Manche durften sogar schon gemeinsam mit Familienmitgliedern teilnehmen, andere wollen den Vater noch überflügeln.

„Inzwischen bin ich nicht mehr so nervös wie früher. Meine Tochter ist ja schon routiniert“, lacht Roswitha Stadlober. Die ÖSV-Präsidentin hat auch gut lachen, denn Langläuferin Teresa hat bereits eine Olympiamedaille in der Tasche, gewann 2022 in Peking Bronze. Generell sind die Stadlobers das Paradebeispiel für den Spruch „der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Auch Teresas Bruder Luis und Papa Alois waren im Zeichen der fünf Ringe im Einsatz.

