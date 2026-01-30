Lamparter jagt beim Heimspiel zwei Kombi-Legenden

Weltcupsieger und Weltmeister - Kombi-Star Johannes Lamparter hat in seiner Bilderbuch-Karriere schon fast alles gewonnen. Jetzt will sich der Tiroler bei den Winterspielen auch noch den Traum einer Olympia-Medaille erfüllen. Vorher macht „Jo“ beim Nordic Triple noch Jagd auf zwei Kombi-Legenden.