„Tat sehr weh!“ Ärger bei Schweizer Ski-Damen

Dieser hatte zuvor die 23-jährige Durrer für den Olympia-Kader nominiert und die routinierte Hählen nicht. Dabei waren ihre Hoffnungen groß. Während ihre Konkurrentin in dieser Saison bisher nicht über einen 18. Rang hinausgekommen ist, konnte Hählen bessere Resultate liefern – etwa bor Kurzem einen 23. Platz in Tarvisio.