Jugend statt Routine?

„Tat sehr weh!“ Ärger bei Schweizer Ski-Damen

Ski Alpin
30.01.2026 08:37
Großer Frust bei Joana Hählen!
Dicke Luft bei den Schweizer Ski-Damen rund um die Olympia-Nominierungen. Dass man sich für Nachwuchsjuwel Delia Durrer und gegen sie entschieden hat, sorgt bei Joana Hählen für ordentlich Frust. „Das tat sehr weh“, so die 34-Jährige, die sich auch direkt an ihren Trainer wandte. 

„Ich bin dafür, dass man die Resultate und das Gesamtbild anschaut“, kritisiert Hählen gegenüber „Blick“. Das habe sie so auch Cheftrainer Beat Tschuor kommuniziert und „ihm gesagt, dass ich diese Entscheidung nicht verstehen kann.“ 

Lesen Sie auch:
Victor Muffat-Jeandet hat sich über die neue Quotenregelung aufgeregt.
Slalom-Ass tobt
Nicht bei Olympia dabei? „Was für eine Schande!“
28.01.2026
Verband zu voreilig
IOC gnadenlos! Großer Frust um Kitz-Überraschung
30.01.2026

Dieser hatte zuvor die 23-jährige Durrer für den Olympia-Kader nominiert und die routinierte Hählen nicht. Dabei waren ihre Hoffnungen groß. Während ihre Konkurrentin in dieser Saison bisher nicht über einen 18. Rang hinausgekommen ist, konnte Hählen bessere Resultate liefern – etwa bor Kurzem einen 23. Platz in Tarvisio.

Delia Durrer
Dass man dennoch der jüngeren Teamkollegin den Vorzug gibt, hat sie deshalb tief getroffen. „Das tat sehr weh. Und das tut es auch jetzt noch“, so Hählen – während in Schweizer Medien über einen „Jugendbonus“ spekuliert wird. 

