Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Duell gegen Sinner

Nicht fit? Djokovic: „Meine größte Sorge ist …“

Tennis
30.01.2026 06:59
Novak Djokovic
Novak Djokovic(Bild: AFP/DAVID GRAY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Novak Djokovic hat vor seinem Halbfinal-Duell gegen Jannik Sinner bei den Australian Open am Freitag (ab etwa 9.30 Uhr – hier im Liveticker) ein Gesundheitsupdate gegeben. „Meine größte Sorge ist eine Blase, die behandelt und neu verbunden werden musste“, gibt der Serbe nach Spekulationen dabei Entwarnung. 

0 Kommentare

„Ich hatte eine Blase, die behandelt und neu verbunden werden musste. Das habe ich beim letzten Spiel gemacht und jetzt auch. Das ist ehrlich gesagt meine größte Sorge. Ich habe keine anderen größeren Probleme“, so Djokovic, der nach seinem glücklichen Weiterkommen gegen Lorenzo Musetti nun offenbar fit ins Match gegen Sinner geht. 

Lesen Sie auch:
Lorenzo Musetti (re.) musste beim Duell mit Novak Djokovic nach 2:0-Satzführung aufgeben.
Australian Open
Djokovic verliert zwei Sätze, dann Drama um Gegner
28.01.2026

Profitierte von Aufgaben der Gegner
„Ich meine, man hat immer kleinere Probleme mit seinem Körper, zumindest bei mir ist das jeden Tag so. Aber größere Probleme habe ich nicht“, schob der Serbe hinterher. Bisher profitierte er bei den Australian Open auch von Problemen seiner Gegner.

Im Achtelfinale gab es nach der Verletzung von Jakub Mensik ein Freilos, im Viertelfinale geriet er gegen Musetti zwei Sätze in Rückstand, ehe der Italiener ebenfalls verletzungsbedingt aufgeben musste. Gegen Sinner kämpft er nun um den Einzug ins Finale. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
147.862 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.071 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
125.424 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf