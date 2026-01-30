Nicht fit? Djokovic: „Meine größte Sorge ist …“

Novak Djokovic hat vor seinem Halbfinal-Duell gegen Jannik Sinner bei den Australian Open am Freitag (ab etwa 9.30 Uhr – hier im Liveticker) ein Gesundheitsupdate gegeben. „Meine größte Sorge ist eine Blase, die behandelt und neu verbunden werden musste“, gibt der Serbe nach Spekulationen dabei Entwarnung.
„Ich hatte eine Blase, die behandelt und neu verbunden werden musste. Das habe ich beim letzten Spiel gemacht und jetzt auch. Das ist ehrlich gesagt meine größte Sorge. Ich habe keine anderen größeren Probleme“, so Djokovic, der nach seinem glücklichen Weiterkommen gegen Lorenzo Musetti nun offenbar fit ins Match gegen Sinner geht.
Profitierte von Aufgaben der Gegner
„Ich meine, man hat immer kleinere Probleme mit seinem Körper, zumindest bei mir ist das jeden Tag so. Aber größere Probleme habe ich nicht“, schob der Serbe hinterher. Bisher profitierte er bei den Australian Open auch von Problemen seiner Gegner.
Im Achtelfinale gab es nach der Verletzung von Jakub Mensik ein Freilos, im Viertelfinale geriet er gegen Musetti zwei Sätze in Rückstand, ehe der Italiener ebenfalls verletzungsbedingt aufgeben musste. Gegen Sinner kämpft er nun um den Einzug ins Finale.
