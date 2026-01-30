Von Saudis betrogen? Ärger um Ex-Real-Ass Benzema

Im vergangenen Jahr führte Benzema Al-Ittihad als Kapitän zum Meistertitel und auch noch zum Cupsieg – von der Euphorie dieser Tage, ist nun aber nicht mehr viel übrig. Die Titelverteidigung scheint derzeit außer Reichweite, Benzema kann nicht mehr an seine vergangenen Leistungen anknüpfen – und dann stehen auch noch Vertragsverhandlungen im Raum.