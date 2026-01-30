IOC gnadenlos! Großer Frust um Kitz-Überraschung

Der 23-Jährige war dabei nicht berücksichtigt worden – mit seinem Top-Ergebnis in der Gamsstadt hätte er aber alle Anforderungen für ein Olympia-Ticket erfüllt. Den Deutschen stehen für Bormio nur fünf Startplätze zur Verfügung, und diese waren da bereits vergeben. Allerdings auch an den angeschlagenen Alexander Schmid und an Anton Grammel, der die Norm nur zum Teil erfüllt hat. Einen Platz nachträglich zu streichen, kam für den DSV allerdings nicht infrage.