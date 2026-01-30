Was kann „Sturm-Neu“? Das sagen die Fans

Fußball-Meister Sturm baute im Winter um. Trainer Jürgen Säumel weg, Neo-Coach Fabio Ingolitsch da. Dazu gibt‘s ein paar neue Gesichter im – verglichen zu den Meisterjahren – doch stark abgespeckten Kader. Was erwarten sich die Fans der Grazer im neuen Fußball-Jahr von den Schwarz-Weißen? Die „Krone“ hörte sich in Liebenau um (siehe Video).