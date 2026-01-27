Grün-weiße Wärme: Rapid hilft Obdachlosen

Aus einer Institution ist längst eine grün-weiße Tradition geworden: Der SK Rapid startet auch in diesem Winter wieder seine Spendenaktion „Gemeinsam. Wärme. Spenden“ zugunsten der Wiener Gruft. Gemeinsam mit den Rapid-Fans sammelt der Klub wärmende Sachspenden für Menschen, die in Wien ohne Dach über dem Kopf leben.
Gesammelt werden dringend benötigte Winterutensilien wie Jacken, Pullover, Hosen, feste Schuhe, Socken, Decken, Schlafsäcke und Isomatten. Auch neue oder neuwertige Unterwäsche wird benötigt. Ziel der Aktion ist es, das Caritas-Betreuungszentrum Wiener Gruft in der kalten Jahreszeit bestmöglich zu unterstützen.
Spieler holen Spenden persönlich ab
Ein besonderes Zeichen setzt Rapid auch heuer wieder mit persönlichem Einsatz: Am Dienstag, 27. Jänner, kommen Spieler:innen und Vereinsvertreter:innen im Raum Wien direkt zu den Fans nach Hause, um die gesammelten Spenden abzuholen. Zusätzlich können Sachspenden noch bis zum 31. Jänner im Fanshop im Allianz Stadion abgegeben werden.
