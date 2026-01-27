Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spendenaktion

Grün-weiße Wärme: Rapid hilft Obdachlosen

Bundesliga
27.01.2026 11:14
Rapid startete wieder seine Spendenaktion „Gemeinsam. Wärme. Spenden“ für die Wiener Gruft.
Rapid startete wieder seine Spendenaktion „Gemeinsam. Wärme. Spenden“ für die Wiener Gruft.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, skrapid.at)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus einer Institution ist längst eine grün-weiße Tradition geworden: Der SK Rapid startet auch in diesem Winter wieder seine Spendenaktion „Gemeinsam. Wärme. Spenden“ zugunsten der Wiener Gruft. Gemeinsam mit den Rapid-Fans sammelt der Klub wärmende Sachspenden für Menschen, die in Wien ohne Dach über dem Kopf leben.

0 Kommentare

Gesammelt werden dringend benötigte Winterutensilien wie Jacken, Pullover, Hosen, feste Schuhe, Socken, Decken, Schlafsäcke und Isomatten. Auch neue oder neuwertige Unterwäsche wird benötigt. Ziel der Aktion ist es, das Caritas-Betreuungszentrum Wiener Gruft in der kalten Jahreszeit bestmöglich zu unterstützen.

Spieler holen Spenden persönlich ab
Ein besonderes Zeichen setzt Rapid auch heuer wieder mit persönlichem Einsatz: Am Dienstag, 27. Jänner, kommen Spieler:innen und Vereinsvertreter:innen im Raum Wien direkt zu den Fans nach Hause, um die gesammelten Spenden abzuholen. Zusätzlich können Sachspenden noch bis zum 31. Jänner im Fanshop im Allianz Stadion abgegeben werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Bundesliga
Spendenaktion
Grün-weiße Wärme: Rapid hilft Obdachlosen
„Traum erfüllt!“
Rapid verlängert mit U17-Vizeweltmeister
Transfer im Sommer
U17-Vizechampion Hofmann von Salzburg zur Austria
Krone Plus Logo
Zorn wird Sportchef
Austria geht im Machtkampf mit Werner in die Knie
Krone Plus Logo
Neuer „Co“ beim GAK
Darum wurde Standfest Kicker und nicht Skispringer

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf