Feller: Schmerzen und Lob für „heißes ÖSV-Eisen“

Wegen Schmerzen im Leisten- und Schambein-Bereich ist bei Manuel Feller nach dem Slalom in Schladming nun Regeneration, Therapie und Beine hochlagern angesagt. Lob gibt es für einen ÖSV-Kollegen.
Manuel Feller betrieb mit Rang zehn nach Halbzeitrang 13 am Mittwoch etwas Schadensbegrenzung, der Anspruch des Kitzbühel-Siegers ist aber auch das nicht. „Im ersten Durchgang habe ich eine Watschn bekommen, im zweiten hat es besser zusammengepasst.“
Feller: „War anderes Rennen als in Kitz“
Es sei aber einfach ein anderes Rennen als in Kitz gewesen – vom Gelände und vom Untergrund her. „Bei dem Feld, das wir im Slalom haben, muss einfach alles zusammenpassen, damit man vorne mitkommt.“
Sturm zeigt groß auf
Zwei Plätze hinter Nur-noch-Slalomfahrer Feller kam Joshua Sturm wie am Vortag im Riesentorlauf auf Platz zwölf, seine besten Platzierungen im Weltcup. Feller gratulierte: „Er ist eines unserer heißesten Eisen, was den Nachwuchs betrifft. Er hat eine gute Leistung gezeigt und wird uns sicher noch Freude bereiten.“
Cheftrainer Marko Pfeifer stimmte in den Lobgesang mit ein: „Joshua kommt von Rennen zu Rennen besser in Form.“ Der Tiroler selbst ärgerte sich freilich mehr über das Verpassen der Top-10 wegen eines Fehlers. „Aber die Formkurve zeigt nach oben, und das fühlt sich gut an.“
