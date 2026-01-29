Vorteilswelt
Nach Schladming-Slalom

Feller: Schmerzen und Lob für „heißes ÖSV-Eisen“

Ski Alpin
29.01.2026 08:22
Körperliche Probleme machten Manuel Feller in Schladming zu schaffen.
Körperliche Probleme machten Manuel Feller in Schladming zu schaffen.(Bild: Sepp Pail)
Von krone Sport

Wegen Schmerzen im Leisten- und Schambein-Bereich ist bei Manuel Feller nach dem Slalom in Schladming nun Regeneration, Therapie und Beine hochlagern angesagt. Lob gibt es für einen ÖSV-Kollegen.

Manuel Feller betrieb mit Rang zehn nach Halbzeitrang 13 am Mittwoch etwas Schadensbegrenzung, der Anspruch des Kitzbühel-Siegers ist aber auch das nicht. „Im ersten Durchgang habe ich eine Watschn bekommen, im zweiten hat es besser zusammengepasst.“

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Feller: „War anderes Rennen als in Kitz“
Es sei aber einfach ein anderes Rennen als in Kitz gewesen – vom Gelände und vom Untergrund her. „Bei dem Feld, das wir im Slalom haben, muss einfach alles zusammenpassen, damit man vorne mitkommt.“

Sturm zeigt groß auf
Zwei Plätze hinter Nur-noch-Slalomfahrer Feller kam Joshua Sturm wie am Vortag im Riesentorlauf auf Platz zwölf, seine besten Platzierungen im Weltcup. Feller gratulierte: „Er ist eines unserer heißesten Eisen, was den Nachwuchs betrifft. Er hat eine gute Leistung gezeigt und wird uns sicher noch Freude bereiten.“

Joshua Sturm
Joshua Sturm(Bild: GEPA)

Cheftrainer Marko Pfeifer stimmte in den Lobgesang mit ein: „Joshua kommt von Rennen zu Rennen besser in Form.“ Der Tiroler selbst ärgerte sich freilich mehr über das Verpassen der Top-10 wegen eines Fehlers. „Aber die Formkurve zeigt nach oben, und das fühlt sich gut an.“

