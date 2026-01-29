Feller: Schmerzen und Lob für „heißes ÖSV-Eisen“

Sturm zeigt groß auf

Zwei Plätze hinter Nur-noch-Slalomfahrer Feller kam Joshua Sturm wie am Vortag im Riesentorlauf auf Platz zwölf, seine besten Platzierungen im Weltcup. Feller gratulierte: „Er ist eines unserer heißesten Eisen, was den Nachwuchs betrifft. Er hat eine gute Leistung gezeigt und wird uns sicher noch Freude bereiten.“