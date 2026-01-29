Schladming-Sensation darf doch noch zu Olympia

Es ist offiziell: Alban Elezi Cannaferina hat sich den zusätzlichen Platz im französischen Olympia-Kader gesichert. Mit seinem überraschenden dritten Platz im Riesentorlauf von Schladming hat er die Verantwortlichen überzeugt. Leidtragender der Entscheidung ist vor allem ein Routinier, der zuletzt schon heftige Kritik an der Quotenregelung geübt hatte.
Die Norweger haben es ermöglicht, Alban Elezi Cannaferina hat geliefert! Da die Skandinavier auf einen ihrer Quotenplätze verzichtet haben, durften die Franzosen einen achten Startplatz vergeben. Dieser ging nun an den Senkrechtstarter, der im Schladming-Riesentorlauf erstmals aufs Stockerl gefahren ist.
Die Franzosen wollten noch die beiden Rennen in Schladming abwarten, um eine Entscheidung zu treffen. Immerhin gab es mit Routinier Victor Muffat-Jeandet einen weiteren aussichtsreichen Kandidaten für den Olympia-Kader. Der 36-Jährige zeigte wiederholt gute Slalom-Leistungen – muss aufgrund der neuen Quotenregelung bei – seinen ansonsten vermutlich letzten – Winterspielen zuschauen.
Muffat-Jeandet teilte ordentlich aus
Die neue Quotenregelung, die „kleinere“ Ski-Nationen stärker berücksichtigt, hat bei Muffat-Jeandet für großen Ärger gesorgt. „Was für eine Schande, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Athleten und Mitarbeitern, die ihr ganzes Leben lang jeden Tag alles geben, um ihre Träume zu verwirklichen. Am Ende sind es immer sie, die die Zeche zahlen“, echauffierte sich der Routinier.
Durch den Husarenritt seines jungen Teamkollegen auf der eisigen Planai verpasste Muffat-Jeandet nun auch noch die nachträgliche Chance. Cannaferina hingegen darf sich nach seinem ersten Stockerlplatz – den er übrigens in der Schladminger Kult-Disco „Tenne“ gebührend gefeiert hat – nun über den nächsten durchaus überraschenden Erfolg freuen.
