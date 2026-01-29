Schladming-Sensation darf doch noch zu Olympia

Muffat-Jeandet teilte ordentlich aus

Die neue Quotenregelung, die „kleinere“ Ski-Nationen stärker berücksichtigt, hat bei Muffat-Jeandet für großen Ärger gesorgt. „Was für eine Schande, was für eine Respektlosigkeit gegenüber den Athleten und Mitarbeitern, die ihr ganzes Leben lang jeden Tag alles geben, um ihre Träume zu verwirklichen. Am Ende sind es immer sie, die die Zeche zahlen“, echauffierte sich der Routinier.