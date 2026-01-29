Après-Ski-Schläger trat Gegner mit Fuß ins Gesicht

Die Serie von Gewaltexzessen in und bei Tiroler Après-Ski-Lokalen nimmt weiter kein Ende: Am späten Mittwochnachmittag gerieten sich in Sölden ein Belgier (47) und ein Niederländer (45) heftig in die Haare. Erster ging bei der Schlägerei zu Boden, woraufhin ihm sein Kontrahent mit dem Fuß ins Gesicht trat. Der Verletzte musste ins Spital eingeliefert werden.
Die Welle der Gewalt reißt nicht ab: Prügelorgien beim Après-Ski stehen derzeit in Tirol leider beinahe auf der Tagesordnung. Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, eskalierte der Streit zwischen den beiden Urlaubern vor einem Lokal in Sölden. „Im Zuge des Streits ging der 47-jährige Belgier zu Boden, woraufhin der 45-jährige Niederländer mit dem Fuß in Richtung Gesicht des Kontrahenten getreten habe“, heißt es von den Ermittlern.
Alle beteiligten Personen wiesen eine Alkoholisierung auf.
Ermittler von der Polizei
Ein Landsmann kam dem am Boden liegenden Belgier zu Hilfe und schlug auf den mutmaßlichen Angreifer ein, der schließlich ins Lokal geflüchtet sei.
Verletzter mit Rettung ins Spital
Der 47-Jährige erlitt Verletzungen und musste vom verständigten Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Dessen Landsmann und der Niederländer, der ausgeforscht werden konnte, hätten eine ärztliche Behandlung abgelehnt. Alle Beteiligten seien betrunken gewesen, so die Ermittler weiter.
Auch SRK rückten an
Entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft folgen. Im Einsatz stand neben mehreren Polizeistreifen auch eine Gruppe der Bereitschaftseinheit der Schnellen Reaktionskräfte (SRK).
