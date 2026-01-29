Après-Ski-Schläger trat Gegner mit Fuß ins Gesicht

Die Serie von Gewaltexzessen in und bei Tiroler Après-Ski-Lokalen nimmt weiter kein Ende: Am späten Mittwochnachmittag gerieten sich in Sölden ein Belgier (47) und ein Niederländer (45) heftig in die Haare. Erster ging bei der Schlägerei zu Boden, woraufhin ihm sein Kontrahent mit dem Fuß ins Gesicht trat. Der Verletzte musste ins Spital eingeliefert werden.