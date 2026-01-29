Vorteilswelt
Verletzter am Boden

Après-Ski-Schläger trat Gegner mit Fuß ins Gesicht

Tirol
29.01.2026 09:01
Im Wintersport-Mekka Sölden kam es zu dem brutalen Angriff.
Im Wintersport-Mekka Sölden kam es zu dem brutalen Angriff.(Bild: Bigandt.com – stock.adobe.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die Serie von Gewaltexzessen in und bei Tiroler Après-Ski-Lokalen nimmt weiter kein Ende: Am späten Mittwochnachmittag gerieten sich in Sölden ein Belgier (47) und ein Niederländer (45) heftig in die Haare. Erster ging bei der Schlägerei zu Boden, woraufhin ihm sein Kontrahent mit dem Fuß ins Gesicht trat. Der Verletzte musste ins Spital eingeliefert werden.

Die Welle der Gewalt reißt nicht ab: Prügelorgien beim Après-Ski stehen derzeit in Tirol leider beinahe auf der Tagesordnung. Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, eskalierte der Streit zwischen den beiden Urlaubern vor einem Lokal in Sölden. „Im Zuge des Streits ging der 47-jährige Belgier zu Boden, woraufhin der 45-jährige Niederländer mit dem Fuß in Richtung Gesicht des Kontrahenten getreten habe“, heißt es von den Ermittlern.

Alle beteiligten Personen wiesen eine Alkoholisierung auf.

Ermittler von der Polizei

Ein Landsmann kam dem am Boden liegenden Belgier zu Hilfe und schlug auf den mutmaßlichen Angreifer ein, der schließlich ins Lokal geflüchtet sei.

Verletzter mit Rettung ins Spital
Der 47-Jährige erlitt Verletzungen und musste vom verständigten Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Dessen Landsmann und der Niederländer, der ausgeforscht werden konnte, hätten eine ärztliche Behandlung abgelehnt. Alle Beteiligten seien betrunken gewesen, so die Ermittler weiter. 

Auch SRK rückten an
Entsprechende Anzeigen an die Staatsanwaltschaft folgen. Im Einsatz stand neben mehreren Polizeistreifen auch eine Gruppe der Bereitschaftseinheit der Schnellen Reaktionskräfte (SRK).

Ähnliche Themen
SöldenTirol
Tirol

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
