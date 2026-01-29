Der 50. Marathon weltweit führte nach Neuseeland

Hobbit-Filmset war ein ganz besonderes Erlebnis

Sein eigentliches Ziel, bei den Reisen auch möglichst viel zu erleben, wurde ihm zum „Jubiläumslauf“ auf jeden Fall erfüllt, erzählt er der „Krone“ am ersten Tag nach der Rückkehr – diesmal vom langen Flug ermüdet: „In Grönland ist es einigen Teilnehmern passiert, dass sie sich verlaufen haben“, erinnert er sich. „In Neuseeland hat man die Strecke hingegen mit 900 Fahnen ausgesteckt: An jedem Zaun oder an jeder Abzweigung passte jemand von der Organisation auf.“ Das Rahmenprogramm für die Läufer war ebenfalls tipptopp: „Ein Highlight war für mich als Fan von ,Herr der Ringe’ natürlich das Filmset ,Hobbiton’, aber auch ein Mittagsessen mit dem einheimischen Maori-Stamm war ein unvergessliches Erlebnis.“