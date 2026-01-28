Der ungekrönte Partykönig von Schladming

Seit der WM 2013 zeichnet Spielbichler für die Einladungsliste in der Tenne verantwortlich. Den Zutritt zur legendären Pichlmayr-Stubn im Schladminger Party-Epizentrum kann man mit Geld nicht kaufen – hier treffen sich zur After-Race-Party alle. „Das ist aber kein VIP-Klub, das sind Freunde“, stellt der ehemalige Gastronom klar. Von der hohen Politik mit Kanzler, Minister(-Innen!) und Landeshauptleuten über die Stangen-Artisten wie Manuel „Feierbiest“ Feller oder Lucas Braathen – die Gäste-Galerie ist breit gefächert. Auch Stars wie Paul Pizzera, Andreas Gabalier oder Melissa Naschenweng gaben sich schon die Ehre und kommen immer wieder vorbei.