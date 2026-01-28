Vorteilswelt
Tenne-Legende

Der ungekrönte Partykönig von Schladming

Steiermark
28.01.2026 12:30
Die Norweger um Lucas Braathen (li.) lassen Spielbichler regelmäßig hochleben.
Die Norweger um Lucas Braathen (li.) lassen Spielbichler regelmäßig hochleben.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Sepp Spielbichler ist der Regisseur im Ennstaler Party-Epizentrum und mit den Stars auf Du und Du. Seine Mähne ist zumindest so legendär wie sein Ruf als Partykönig.

0 Kommentare

Ein Mann, eine Mähne – die Legende. Seppi Spielbichler ist so etwas wie der ungekrönte Partykönig im weiß-grünen Ski-Mekka. Wenn der Ennstaler zur After-Show in die Tenne ruft, kommen sie alle. Von den aktiven Pisten-Stars über die Ski-Legenden bis zu den Größen aus dem Show-Business. Alles wollen zum Seppi in die Tenne. „Gerade hat mich der Marco Odermatt angerufen und um Karten für seine Mutter gebeten – logisch, dass sich das ausgeht“, verrät der bald 65-Jährige lächelnd der „Krone“.

Hätten Sie ihn erkannt? Marcel Hirscher im Jahr 2012 mit Sepp Spielbichler in der Tenne.
Hätten Sie ihn erkannt? Marcel Hirscher im Jahr 2012 mit Sepp Spielbichler in der Tenne.(Bild: Sepp Pail)

Seit der WM 2013 zeichnet Spielbichler für die Einladungsliste in der Tenne verantwortlich. Den Zutritt zur legendären Pichlmayr-Stubn im Schladminger Party-Epizentrum kann man mit Geld nicht kaufen – hier treffen sich zur After-Race-Party alle. „Das ist aber kein VIP-Klub, das sind Freunde“, stellt der ehemalige Gastronom klar. Von der hohen Politik mit Kanzler, Minister(-Innen!) und Landeshauptleuten über die Stangen-Artisten wie Manuel „Feierbiest“ Feller oder Lucas Braathen – die Gäste-Galerie ist breit gefächert. Auch Stars wie Paul Pizzera, Andreas Gabalier oder Melissa Naschenweng gaben sich schon die Ehre und kommen immer wieder vorbei.

Persönlicher Kontakt als Trumpf
„Das geht nur über den persönlichen Kontakt. Am Heiligen Abend bin ich etwa den halben Tag nur am Handy und schreibe oder telefoniere mit den Leuten.“ Das Telefonbuch am Handy ist dementsprechend prominent besetzt.

Die vielleicht spannendste Nummer verbirgt sich hinter dem Namen Robert James Ritchie, besser bekannt als Kid Rock. Der US-Superstar war 2008 beim Ski-Opening in Schladming zu Gast, seitdem verbindet Spielbichler mit dem Rockstar eine Freundschaft. Diese brachte ihn sogar schon in dessen Privatjet und in die Villa in der Nähe von Detroit.

Dort stehen übrigens auch zwei originale Bar-Hocker aus der Tenne. „Die haben ihm so gefallen, dass wir sie per Spedition rübergeschickt haben – jetzt stehen sie in seinem Partyraum.“

Steiermark

