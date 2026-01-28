Vorteilswelt
Buntes Programm

Wie man die Semesterferien in Wien verbringen kann

Wien
28.01.2026 11:00
Für 5 Euro können Schulkinder im WIENXTRA-Cinemagic in der Urania Filme wie „Zauberer von Oz“ ...
Für 5 Euro können Schulkinder im WIENXTRA-Cinemagic in der Urania Filme wie „Zauberer von Oz“ schauen(Bild: Kawka)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Von Kino, Zirkus bis Spieltage im Rathaus: Während der Semesterferien kommende Woche steht für Schulkinder von 6 bis 13 Jahren wieder ein vielfältiges Freizeitprogramm bereit. Ein Überblick. 

Wenn am Freitag die Schulnachrichten herein flattern, beginnen für Wiens Schüler nicht nur die Semesterferien, sondern auch ein vielseitiges Beschäftigungsprogramm.

Denn 132.000 Schulkinder bekommen den WIENXTRA-Ferienspielpass, wodurch sie Zugang zu günstigen sowie kostenlosen Freizeitangeboten bekommen.

Eislaufen, Museum und Kino 
Vom 31. Jänner bis 8. Februar bekommen die Kinder etwa die Tickets zum Wiener Eistraum am Rathausplatz verbilligt. Ein Gratis-Eintritt ist zudem im Naturhistorischen Museum möglich.

In Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband können sich die Kinder – ebenso kostenlos – mit einem Blindenstock durch einen Geschicklichkeitsparcours probieren. Mädchen können wiederum technische sowie naturwissenschaftliche Berufe gratis bei der MA 39 für sich entdecken.

Im Rahmen von „Mädchen feiern Technik“ werden bei Experimenten etwa Wände mit kleinen Ziegelsteinen errichtet. Weiters stehen Kino-Filme für 5 Euro pro Person und eine selbst einstudierte Zirkus-Show am Programm.

Der Höhepunkt der Ferien sind dann die Spieltage im Rathaus. Vom 5. bis 7. Februar jeweils von 14 bis 19 Uhr stehen im Festsaal 150 Spieltische sowie eine Gaming-Zone zur Verfügung. Neu ist dieses Jahr eine Puzzlestation vom MA48-Tandler. Weitere Infos unter ferienspiel.at.

Buntes Programm auch auf Schloss Hof
Führung, Kasperl- und Marionettentheater, Kreativatelier und verschiedene Workshops gibt es während der Semesterferien auch auf dem Schloss Hof. Alles Infos auf schlosshof.at.

