Neunkirchen wählt am 31. Mai neuen Gemeinderat

Jetzt ist es fix. Neunkirchen wählt am 31. Mai einen neuen Gemeinderat. Danach wird sich entscheiden, ob der jetzige ÖVP-Bürgermeister Peter Teix weiter Bürgermeister bleiben wird.
Das Warten hat ein Ende. Am 31. Mai dürfen die Neunkirchner Bürger nun endlich zur Wahlurne schreiten und den Gemeinderat neu wählen. Kurz zur Vorgeschichte: nach dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics, dem Ausschluss von sieben Mitgliedern aus der FPÖ und dem Rückzug der Oppositionsparteien SPÖ und Grüne wurde am 6. Dezember ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix mit den Stimmen der verbleibenden Parteien zum neuen Stadtchef gewählt. Und diesen Job möchte er auch weiter machen.
Tritt FPÖ mit Helmut Fiedler an?
Wer ebenfalls in den Startlöchern zum neuen Bürgermeister scharrt, ist SPÖ-Obmann Günther Kauz. Weitere Parteien, die antreten werden: Die Grünen mit Obmann Johannes Benda, Vizebürgermeister Marcus Berlosnig mit seiner Partei „Wir für euch“ und die FPÖ. Hierbei bleibt es immer noch spannend, ob sie mit FPÖ-Landtagsabgeordnete und FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler in den Kampf ziehen werden.
Auf die Personaldebatte lässt sich Fiedler jedoch noch nicht ein, berichtet er in einer FPÖ-Aussendung, die den Wahltermin mit 31. Mai bekannt gibt: „Die FPÖ wird zum geeigneten Zeitpunkt ihr Programm, ihre Mannschaft und ihren Spitzenkandidaten präsentieren“, so Fiedler.
Ob noch weitere Parteien ins Rennen gehen werden, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen. Die Frist dafür endet am 10. April.
