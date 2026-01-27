Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wahltermin fixiert

Neunkirchen wählt am 31. Mai neuen Gemeinderat

Niederösterreich
27.01.2026 11:22
Am 31. Mai werden rund 10.000 Neunkirchner wieder einen neuen Gemeinderat wählen.
Am 31. Mai werden rund 10.000 Neunkirchner wieder einen neuen Gemeinderat wählen.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Jetzt ist es fix. Neunkirchen wählt am 31. Mai einen neuen Gemeinderat. Danach wird sich entscheiden, ob der jetzige ÖVP-Bürgermeister Peter Teix weiter Bürgermeister bleiben wird. 

0 Kommentare

Das Warten hat ein Ende. Am 31. Mai dürfen die Neunkirchner Bürger nun endlich zur Wahlurne schreiten und den Gemeinderat neu wählen. Kurz zur Vorgeschichte: nach dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics, dem Ausschluss von sieben Mitgliedern aus der FPÖ und dem Rückzug der Oppositionsparteien SPÖ und Grüne wurde am 6. Dezember ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix mit den Stimmen der verbleibenden Parteien zum neuen Stadtchef gewählt. Und diesen Job möchte er auch weiter machen. 

Tritt FPÖ mit Helmut Fiedler an?
Wer ebenfalls in den Startlöchern zum neuen Bürgermeister scharrt, ist SPÖ-Obmann Günther Kauz. Weitere Parteien, die antreten werden: Die Grünen mit Obmann Johannes Benda, Vizebürgermeister Marcus Berlosnig mit seiner Partei „Wir für euch“ und die FPÖ. Hierbei bleibt es immer noch spannend, ob sie mit FPÖ-Landtagsabgeordnete und FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler in den Kampf ziehen werden. 

Auf die Personaldebatte lässt sich Fiedler jedoch noch nicht ein, berichtet er in einer FPÖ-Aussendung, die den Wahltermin mit 31. Mai bekannt gibt: „Die FPÖ wird zum geeigneten Zeitpunkt ihr Programm, ihre Mannschaft und ihren Spitzenkandidaten präsentieren“, so Fiedler. 

Ob noch weitere Parteien ins Rennen gehen werden, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen. Die Frist dafür endet am 10. April.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.048 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.043 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.925 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf