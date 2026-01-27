Neunkirchen wählt am 31. Mai neuen Gemeinderat

Tritt FPÖ mit Helmut Fiedler an?

Wer ebenfalls in den Startlöchern zum neuen Bürgermeister scharrt, ist SPÖ-Obmann Günther Kauz. Weitere Parteien, die antreten werden: Die Grünen mit Obmann Johannes Benda, Vizebürgermeister Marcus Berlosnig mit seiner Partei „Wir für euch“ und die FPÖ. Hierbei bleibt es immer noch spannend, ob sie mit FPÖ-Landtagsabgeordnete und FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler in den Kampf ziehen werden.

Auf die Personaldebatte lässt sich Fiedler jedoch noch nicht ein, berichtet er in einer FPÖ-Aussendung, die den Wahltermin mit 31. Mai bekannt gibt: „Die FPÖ wird zum geeigneten Zeitpunkt ihr Programm, ihre Mannschaft und ihren Spitzenkandidaten präsentieren“, so Fiedler.