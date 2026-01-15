Die Angst des Stadtchefs vor dem Wähler-Boykott

Bevölkerung ist genervt von Polit-Streitereien

Wann die Wahl stattfinden wird, ist jedoch noch immer nicht fix, denn bis dato sei noch nicht einmal der Auflösungsbescheid vom Land eingetroffen, so Teix. „Die Tendenzen gehen aber in Richtung Mai“. Er weiß, dass die Bevölkerung schon genervt ist von den ständigen Polit-Streitereien. Seine größte Angst: „Dass die Wahlbeteiligung noch mehr sinken könnte“. Bereits im Vorjahr lag sie nur noch bei 52,24 %.