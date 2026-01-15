Die Angst des Stadtchefs vor dem Wähler-Boykott

Politische Ausnahmesituation derzeit in Neunkirchen – rund 10.000 Wahlberechtigte (bei der letzten Wahl 2025 waren es genau 9.560), warten darauf, in den nächsten Monaten ihre künftige Stadtregierung küren zu dürfen.
Kurz zur Erinnerung: nach dem Rücktritt von ÖVP-Bürgermeisterin Klaudia Osztovics, dem Ausschluss von sieben Mitgliedern aus der FPÖ und dem Rückzug der Oppositionsparteien SPÖ und Grüne wurde am 6. Dezember ÖVP-Finanzstadtrat Peter Teix mit den Stimmen der verbleibenden Parteien interimistisch zum neuen Stadtchef gewählt.
Bevölkerung ist genervt von Polit-Streitereien
Wann die Wahl stattfinden wird, ist jedoch noch immer nicht fix, denn bis dato sei noch nicht einmal der Auflösungsbescheid vom Land eingetroffen, so Teix. „Die Tendenzen gehen aber in Richtung Mai“. Er weiß, dass die Bevölkerung schon genervt ist von den ständigen Polit-Streitereien. Seine größte Angst: „Dass die Wahlbeteiligung noch mehr sinken könnte“. Bereits im Vorjahr lag sie nur noch bei 52,24 %.
Wie genau der Fahrplan bis zum Wahltermin aussehen wird, daran arbeite man gerade. Noch sei offen, welche Strategien man fahren werde, wie viel Geld man dafür budgetieren werde und ob Wahlgeschenke und Wahlplakate überhaupt noch zeitgemäß sind. „Ich werde mich noch im Jänner mit den Parteichefs von Rot, Grün und Blau zusammensetzen“, so Teix.
Helmut Fiedler könnte für FPÖ ins Rennen gehen
Ob Teix Angst habe, dass die Bürger bei der Wahl nicht zwischen der ehemaligen FPÖ-Partei „Wir für Euch“ und der „echten“ FPÖ unterscheiden können und die FPÖ wieder „erstarken“ könnte? Denn – Gerüchten zufolge – könnte der Landtagsabgeordnete und FPÖ-Landesgeschäftsführer Helmut Fiedler für die Blauen ins Rennen ziehen. Er wäre damit für die Neunkirchner kein Unbekannter, war er doch bereits bei der Gemeinderatswahl 2020 FPÖ-Spitzenkandidat.
„Die Gerüchte kenne ich“, so Teix. Aber er hofft, dass die Bürger sehr wohl zwischen den Themen einer Bundeswahl und einer Gemeinderatswahl unterscheiden können.
Wir haben gemeindemäßig vollkommen andere Themen als bundesweit.
Peter Teix, ÖVP-Bürgermeister von Neunkirchen
Fiedler selbst meint dazu vorerst nur: „Auch wenn die ÖVP auf Zeit spielt, kann sie vom Wähler nicht davonlaufen.“ Und: „Die FPÖ wird Programm, Mannschaft und ihren Spitzenkandidaten zum richtigen Zeitpunkt präsentieren. Dass Neunkirchen einen Neustart braucht und eine Politik, die für die Menschen arbeitet und nicht gegen sie, das hat die Neunkirchner Bevölkerung längst durchschaut.“
Teix möchte weiter Bürgermeister bleiben
Wie schafft der 47-jährige Peter Teix, der hauptberuflich als Finanzchef und stellvertretender Direktor des Uniklinikums Neunkirchen tätig ist, den Spagat zwischen Bürgermeisteramt und Fulltime-Job? „Ich habe genügend Zeit für das Bürgermeisteramt“, verspricht er. Und er sei immer abrufbereit. „Innerhalb von zehn Minuten bin ich vom Krankenhaus hier im Rathaus“ so Teix.
Was er sich auf keinen Fall nehmen lassen wird, ist sein Anteil an Freizeit, der ihm heilig ist. „Spaziergänge mit meinem Hund und meine Reisen mit der Familie im Wohnmobil müssen trotz Bürgermeisteramt drinnen sein“, freut sich Teix darauf, auch nach der Wahl als Bürgermeister von Neunkirchen im Amt bleiben zu dürfen.
