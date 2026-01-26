Hier nagelte „Leopardin“ Melissa auf der Planai

Der große Abwesende auf der Starterliste war am Montag Toni Polster. Die Fußball-Legende laboriert an einer Knieverletzung. „Die letzten Jahre war ich hier ja sehr erfolgreich. Heuer überlasse ich aber einmal den anderen das Feld – nächstes Jahr greife ich aber wieder an.“ Die Ski-Größen wie Manni Pranger, Nici Schmidhofer, Lizz Görgl, Klaus Kröll, Hans Knauß, Reinfried Herbst oder Philipp Schörghofer konnten also zumindest heuer einmal durchatmen. Am Ende war Rennleiter und Schauspiel-Star Ferdinand Seebacher jedenfalls zufrieden – alle Teilnehmer, die auch beim Baumstamm-Nageln ihr Können unter Beweis stellen mussten, sind unverletzt ins Ziel gekommen.