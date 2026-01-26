Vorteilswelt
Schladming-Hingucker

Hier nagelte „Leopardin“ Melissa auf der Planai

Steiermark
26.01.2026 16:55
Melissa Naschenweng, hier mit Ski-Legende Hans Knauß, begeisterte mit ihrem Outfit.
Melissa Naschenweng, hier mit Ski-Legende Hans Knauß, begeisterte mit ihrem Outfit.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Die Klassiker-Wochen im Ski-Weltcup finden in Schladming alljährlich ihren krönenden Abschluss. Auch heuer wurde der Flutlicht-Doppelpack wieder mit dem traditionellen Charity-Race zugunsten des Ski-Nachwuchs des WSV Schladming eingeläutet.

0 Kommentare

Der optische Hingucker war da zweifellos Melissa Naschenweng. Der Schlager-Stern zog im Leoparden-Skianzug alle Blicke auf sich. Und dann machte sie auch noch auf der Piste eine mehr als gute Figur. „Als Kind bin ich sogar Rennen gefahren – mein absolutes Vorbild war Hermann Maier. Wenn’s nicht eisig ist, schaut’s auch heute noch gut aus. Bekanntlich ist aber die Planai sehr eisig“, hatte die „Alpen-Barbie“ vor dem Start durchaus Nervenflattern.

Leopardin Melissa am Weg zum Start.
Leopardin Melissa am Weg zum Start.(Bild: Sepp Pail)

Leicht nervös war vor dem Start auch Schauspielerin Valerie Huber: „Ich hoffe, ich komme runter. Da ist’s ja richtig eisig.“ Die Wienerin outete sich just im Schladminger Party-Epizentrum Tenne als Nicht-Après-Ski-Fan. „Wobei mir die Tenne taugt. Ich war erst vor zwei Wochen privat hier – wer weiß, vielleicht werde ich ja noch zum Après-Ski-Fan. Aktuell fühle ich mich jedenfalls auf der Piste wohler.“

Die Promis mussten nicht nur Skifahren – sondern auch nageln.
Die Promis mussten nicht nur Skifahren – sondern auch nageln.(Bild: Sepp Pail)
Schauspiel-Duo: Valerie Huber mit Ferdinand Seebacher
Schauspiel-Duo: Valerie Huber mit Ferdinand Seebacher(Bild: Sepp Pail)
Nici Schmidhofer und Co. hatten Spaß.
Nici Schmidhofer und Co. hatten Spaß.(Bild: Sepp Pail)
Toni Polster mit seiner Birgit
Toni Polster mit seiner Birgit(Bild: Sepp Pail)
Hotelier Christian Steiner
Hotelier Christian Steiner(Bild: Sepp Pail)
Schauspieler Ferdinand Seebacher
Schauspieler Ferdinand Seebacher(Bild: Sepp Pail)
Hans Knauß
Hans Knauß(Bild: Sepp Pail)
Christian Steiner und Christoph Schütter (links)
Christian Steiner und Christoph Schütter (links)(Bild: Sepp Pail)
Philipp Schörghofer, Tamara Tippler, TV-Moderator Frank Buschmann
Philipp Schörghofer, Tamara Tippler, TV-Moderator Frank Buschmann(Bild: Sepp Pail)
Klaus Kröll
Klaus Kröll(Bild: Sepp Pail)

Der große Abwesende auf der Starterliste war am Montag Toni Polster. Die Fußball-Legende laboriert an einer Knieverletzung. „Die letzten Jahre war ich hier ja sehr erfolgreich. Heuer überlasse ich aber einmal den anderen das Feld – nächstes Jahr greife ich aber wieder an.“ Die Ski-Größen wie Manni Pranger, Nici Schmidhofer, Lizz Görgl, Klaus Kröll, Hans Knauß, Reinfried Herbst oder Philipp Schörghofer konnten also zumindest heuer einmal durchatmen. Am Ende war Rennleiter und Schauspiel-Star Ferdinand Seebacher jedenfalls zufrieden – alle Teilnehmer, die auch beim Baumstamm-Nageln ihr Können unter Beweis stellen mussten, sind unverletzt ins Ziel gekommen.

