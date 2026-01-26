Warum viele Wohnungen nicht mehr funktionieren

Viele Wohnungen sehen auf den ersten Blick gut aus. Neue Möbel, schöne Farben, ein stimmiges Gesamtbild. Und trotzdem fühlt sich der Alltag darin oft mühsam an. Dinge stehen im Weg, Stauraum fehlt, Räume wirken schnell unruhig. Bei vidaXL beschäftigen wir uns genau mit diesen Fragen und unterstützen dabei, Wohnräume wieder vom Alltag her zu denken.