Unfall auf Tauernautobahn behindert Frühverkehr
Sechs Kilometer Stau
Viel Geduld im Frühverkehr brauchen derzeit Autofahrer auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg. Kurz vor dem Knoten Salzburg kam es zu einem Unfall, an dem nach ersten Informationen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein sollen. Sechs Kilometer Stau haben sich bereits gebildet.
Bei der Abfahrt Knoten Salzburg ist es kurz vor acht Uhr zu einem Unfall gekommen. Was genau die Ursache war und wie viele Fahrzeuge und Personen involviert waren, ist derzeit noch nicht bekannt.
In der Früh hatte der Autobahnbetreiber Asfinag mittels Schaltung von Warnschildern auf mögliche witterungsbedingte Schleudergefahr hingewiesen.
Pendler müssen derzeit Geduld beweisen: Derzeit hat sich ein rund sechs Kilometer langer Stau bis zurück nach Urstein gebildet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.