Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sechs Kilometer Stau

Unfall auf Tauernautobahn behindert Frühverkehr

Chronik
26.01.2026 08:12
Symbolbild
Symbolbild(Bild: FF Pfarrwerfen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Viel Geduld im Frühverkehr brauchen derzeit Autofahrer auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg. Kurz vor dem Knoten Salzburg kam es zu einem Unfall, an dem nach ersten Informationen mehrere Fahrzeuge beteiligt sein sollen. Sechs Kilometer Stau haben sich bereits gebildet.

0 Kommentare

Bei der Abfahrt Knoten Salzburg ist es kurz vor acht Uhr zu einem Unfall gekommen. Was genau die Ursache war und wie viele Fahrzeuge und Personen involviert waren, ist derzeit noch nicht bekannt.

In der Früh hatte der Autobahnbetreiber Asfinag mittels Schaltung von Warnschildern auf mögliche witterungsbedingte Schleudergefahr hingewiesen.

Lesen Sie auch:
Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden
Im Lungau
Autos schlitterten auf Schneefahrbahn ineinander
26.01.2026

Pendler müssen derzeit Geduld beweisen: Derzeit hat sich ein rund sechs Kilometer langer Stau bis zurück nach Urstein gebildet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
249.198 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
213.836 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
198.861 mal gelesen
Newsletter
Mehr Chronik
Sechs Kilometer Stau
Unfall auf Tauernautobahn behindert Frühverkehr
Im Lungau
Autos schlitterten auf Schneefahrbahn ineinander
Erneuter Raserunfall
Mit 100 km/h durch Altstadt: Politik schaut nur zu
Dreister Crash
Bayer (36) schob Alko-Unfall auf eigene Freundin
Krone Plus Logo
Gleich nach der Grenze
Mega-Baustelle soll ohne Staus funktionieren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf