Ja, darf der denn das?

„Jedermann“ Hochmair: Tanz bei Gala „oben ohne“

Adabei Österreich
26.01.2026 06:00
Wer kann, der kann – und dieser Mann kann: Philipp Hochmair.
Wer kann, der kann – und dieser Mann kann: Philipp Hochmair.
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Er kam, sah und tanzte! Philipp Hochmair erschien beim Deutschen Filmball zu Beginn noch ganz züchtig. Doch irgendwann fielen dann die Hüllen und mit ihnen auch sein Hemd. Also tanzte der „Jedermann“ oben ohne und zog so alle Blicke auf sich – und seinen Schmuck.

Die Münchener Schickeria – und alle jene, die sich dazu zählen – war sich am Wochenende bei diesem Anblick ziemlich einig: „Die Figur dafür hat er auf jeden Fall!“ Die Rede war dabei von Austro-Top-Mime Philipp Hochmair (52). Unser „Jedermann“ sorgte beim Deutschen Filmball bei einigen aber auch für ein heftigeres Naserümpfen. Warum?

Beim Eingang noch angezogen
Na ja, es könnte mitunter daran gelegen haben, dass er, bevor er in das Hotel Bayerischer Hof zum Tanzvergnügen abbog, die Abzweigung an der Hemdenlade seines Kleiderschranks verpasst hatte. Denn Hochmair, Achtung, Wortspielerei, tanzte zwar zuerst im kompletten Smoking-Outfit an, danach bei der Party aber einfach nur noch im Sakko – dafür ziemlich dick behangen mit allerlei Silberschmuck einer bekannten Marke ...

Er kam, sah und tanzte: Philipp Hochmair in München im Bayerischen Hof.
Er kam, sah und tanzte: Philipp Hochmair in München im Bayerischen Hof.

... was den Verdacht auf den Plan rief, dass er in Werbeagenden, als Testimonial, all das edle Geschmeide dort ausführte. Doch wer zur Festspielzeit in Salzburg war, weiß, das ist seine Einser-Garnitur. Ob es bei einer Gala aber passt, sich die Kleider vom Leib zu reißen?

Den Body dafür, wie gesagt, hat er ja ...

