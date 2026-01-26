„Jedermann“ Hochmair: Tanz bei Gala „oben ohne“

Er kam, sah und tanzte! Philipp Hochmair erschien beim Deutschen Filmball zu Beginn noch ganz züchtig. Doch irgendwann fielen dann die Hüllen und mit ihnen auch sein Hemd. Also tanzte der „Jedermann“ oben ohne und zog so alle Blicke auf sich – und seinen Schmuck.
Die Münchener Schickeria – und alle jene, die sich dazu zählen – war sich am Wochenende bei diesem Anblick ziemlich einig: „Die Figur dafür hat er auf jeden Fall!“ Die Rede war dabei von Austro-Top-Mime Philipp Hochmair (52). Unser „Jedermann“ sorgte beim Deutschen Filmball bei einigen aber auch für ein heftigeres Naserümpfen. Warum?
Beim Eingang noch angezogen
Na ja, es könnte mitunter daran gelegen haben, dass er, bevor er in das Hotel Bayerischer Hof zum Tanzvergnügen abbog, die Abzweigung an der Hemdenlade seines Kleiderschranks verpasst hatte. Denn Hochmair, Achtung, Wortspielerei, tanzte zwar zuerst im kompletten Smoking-Outfit an, danach bei der Party aber einfach nur noch im Sakko – dafür ziemlich dick behangen mit allerlei Silberschmuck einer bekannten Marke ...
... was den Verdacht auf den Plan rief, dass er in Werbeagenden, als Testimonial, all das edle Geschmeide dort ausführte. Doch wer zur Festspielzeit in Salzburg war, weiß, das ist seine Einser-Garnitur. Ob es bei einer Gala aber passt, sich die Kleider vom Leib zu reißen?
Den Body dafür, wie gesagt, hat er ja ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.