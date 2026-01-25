Mega-Baustelle soll ohne Staus funktionieren

Die Autobahnbrücke auf deutscher Seite, die direkt vor dem Walserberg an der A8 liegt, muss komplett neu gebaut werden. Die ursprüngliche Brücke über die Saalach wurde im zweiten Weltkrieg gesprengt und 1950 neu gebaut. Doch nach 76 Jahren hat das Bauwerk seinen Zenit überschritten. Bekanntlich leidet ein Großteil der deutschen Infrastruktur an einem Sanierungsstau, da in den vergangenen Jahren zu wenig investiert wurde.