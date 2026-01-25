Bayer (36) schob Alko-Unfall auf eigene Freundin
Dreister Crash
Richtig dreist verhielt sich ein 36-jähriger Bayer am Samstagabend nach einem Unfall in Michaelbeuern. Nachdem er mehrere Verkehrsleitschilder abgeräumt hatte, haute er einfach ab und ließ seine Freundin (32) am Unfallort zurück.
Der 36-Jährige kam mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und beschädigte dabei einige Verkehrsleitschilder. Er flüchtete vom Unfallort und schob somit die Verantwortung auf die Beifahrerin, seine 32-jährige Freundin!
Von der Polizei angerufen, kehrte er reumütig zum Unfallort zurück und gestand, dass er am Steuer saß. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.