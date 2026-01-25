Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dreister Crash

Bayer (36) schob Alko-Unfall auf eigene Freundin

Salzburg
25.01.2026 20:00
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Michaelbeuerner mit der Berndorfer Landesstraße ...
Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung der Michaelbeuerner mit der Berndorfer Landesstraße (Symbolbild).(Bild: sos)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Richtig dreist verhielt sich ein 36-jähriger Bayer am Samstagabend nach einem Unfall in Michaelbeuern. Nachdem er mehrere Verkehrsleitschilder abgeräumt hatte, haute er einfach ab und ließ seine Freundin (32) am Unfallort zurück.

0 Kommentare

Der 36-Jährige kam mit seinem Auto aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und beschädigte dabei einige Verkehrsleitschilder. Er flüchtete vom Unfallort und schob somit die Verantwortung auf die Beifahrerin, seine 32-jährige Freundin!

Lesen Sie auch:
Bislang hat die Brücke keinen Pannenstreifen, der soll aber kommen.
Krone Plus Logo
Gleich nach der Grenze
Mega-Baustelle soll ohne Staus funktionieren
25.01.2026

Von der Polizei angerufen, kehrte er reumütig zum Unfallort zurück und gestand, dass er am Steuer saß. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten die Weiterfahrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
242.176 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
209.507 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
140.792 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf